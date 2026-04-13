Мобілізація до 25 років: Кому з молодих чоловіків все ж можуть вручити повістку за рішенням суду

В Офісі Президента України офіційно заявили, що влада не планує знижувати планку мобілізаційного віку нижче чинної позначки у 25 років. Також наразі не готуються жодні зміни у правилах перетину кордону для чоловіків вікової категорії 18–23 роки.

Заступник керівника ОП Павло Паліса в інтерв’ю "РБК-Україна" підкреслив, що нинішні темпи поповнення війська є задовільними. За його словами, "у нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації й позитивна динаміка", що забезпечує Силам оборони стійкіше становище, ніж торік. Посадовець додав, що покращився і рекрутинг, хоча визнав, що в системі досі залишається чимало роботи.

Водночас зберігається правовий механізм, за яким чоловіки до 25 років можуть бути мобілізовані. Це стосується осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний". Після скасування цієї категорії у 2024 році та проходження повторної ВЛК багато з них були зараховані до категорії військовозобов’язаних.

Юристи та Верховний Суд підтверджують: хоча молодь до 25 років переважно є призовниками, це правило не поширюється на тих, хто вже перебуває в запасі. Таким чином, статус колишнього "обмежено придатного" фактично анулює віковий імунітет, дозволяючи залучати таких громадян до служби.

У Сумській області викрили схему ухилення від мобілізації — суддя та адвокат допомагали чоловікам отримати відстрочку на підставі фіктивного зникнення "дружин.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що до схеми причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи. Схема працювала наступним чином — чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів. Вони разом із суддями допомагали створювати формальні підстави для відстрочки та можливого виїзду за кордон.