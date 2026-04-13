Мобилизация до 25 лет: Кому из молодых мужчин все же могут вручить повестку по решению суда

В Офисе Президента Украины официально заявили, что власти не планируют снижать планку мобилизационного возраста ниже действующей отметки в 25 лет. Также не готовятся никакие изменения в правилах пересечения границы для мужчин возрастной категории 18–23 года.

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса в интервью "РБК-Украина" подчеркнул, что нынешние темпы пополнения войска удовлетворительны. По его словам, "у нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика", что обеспечивает Силам обороны более устойчивое положение, чем в прошлом. Чиновник добавил, что улучшился и рекрутинг, хотя признал, что в системе до сих пор остается немало работы.

В то же время сохраняется правовой механизм, согласно которому мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы. Это касается лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный". После отмены этой категории в 2024 году и прохождения повторной ВЛК многие из них были отнесены к категории военнообязанных.

Юристы и Верховный Суд подтверждают: хотя молодежь до 25 лет преимущественно являются призывниками, это правило не распространяется на тех, кто уже находится в запасе. Таким образом, статус бывшего "ограниченно пригодного" фактически аннулирует возрастной иммунитет, позволяя привлекать таких граждан в службу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации — судья и адвокат помогали мужчинам получить отсрочку на основании фиктивного исчезновения "жен".

В Государственном бюро расследований сообщили, что в схеме причастны судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокаты и другие лица. Схема работала следующим образом – мужчины призывного возраста обращались к адвокатам. Они вместе с судьями помогали создать формальные основания для отсрочки и возможного выезда за границу.