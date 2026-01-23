Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило інформацію щодо обстрілів по Україні у період з 17 по 23 січня. Згідно із заявою ворожого відомства, у цей термін було завдано одного масованого та п'яти групових ударів по території України.

МО РФ звітувало про масований удар по Україні: куди били

Як завжди цинічно стверджують у МО РФ, ці атаки стали реакцією "на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії". Повідомляється, що внаслідок ударів були уражені "підприємства військової промисловості України, об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури, що використовуються в інтересах ЗСУ".

Крім того, за даними російської сторони, цілями стали:

склади боєприпасів та пального;

цехи виробництва та місця "передпольотної підготовки та запуску безпілотних літальних апаратів дальньої дії";

"пункти тимчасової дислокації українських озброєних формувань та іноземних найманців".

Згідно з офіційною позицією оборонного відомства РФ, усі визначені об'єкти були успішно уражені в рамках проведених операцій за останній тиждень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що тільки за учора окупанти вбили чотирьох мирних мешканців на Донеччині, серед яких маленька дитина. Російські війська завдали удару БпЛА по приватному житловому сектору селища Черкаське Краматорського району. Смертельний

Жертвами атаки стали четверо людей, серед яких 6-річна дитина. Як повідомили в ДСНС, трагедія призвела до значних руйнувань житла. "Тіла двох людей, в тому числі й дитини, надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку", — йдеться у повідомленні. Окрім загиблих, ще п’ятеро мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.