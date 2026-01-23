logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией МО РФ отчиталось о массированном ударе по Украине: куда били
commentss НОВОСТИ Все новости

МО РФ отчиталось о массированном ударе по Украине: куда били

"В ответ на атаки по территории России": ВС РФ цинично заявили, куда били по Украине

23 января 2026, 16:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало информацию об обстрелах по Украине в период с 17 по 23 января. Согласно заявлению вражеского ведомства, в этот срок был нанесен один массированный и пять групповых ударов по территории Украины.

МО РФ отчиталось о массированном ударе по Украине: куда били

МО РФ отчитывалось о массированном ударе по Украине: куда били

Как всегда цинично утверждают в МО РФ, эти атаки стали реакцией "на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России". Сообщается, что в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, по данным российской стороны, целями стали:

склады боеприпасов и горючего;

цеха производства и места "предполётной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия";

"пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

Согласно официальной позиции оборонного ведомства РФ все определенные объекты были успешно поражены в рамках проведенных операций за последнюю неделю.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что только за вчера оккупанты убили четырех мирных жителей на Донетчине, среди которых маленький ребенок. Российские войска нанесли удар БпЛА по частному жилищному сектору поселка Черкасское Краматорского района. Смертельный

Жертвами атаки стали четыре человека, среди которых 6-летний ребенок. Как сообщили в ГСЧС, трагедия привела к значительным разрушениям жилья. "Тела двух человек, в том числе и ребенка, чрезвычайники извлекли из-под завалов разрушенного дома", — говорится в сообщении. Кроме погибших, еще пятеро жителей получили ранения разной степени тяжести.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости