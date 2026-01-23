МО РФ отчиталось о массированном ударе по Украине: куда били

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало информацию об обстрелах по Украине в период с 17 по 23 января. Согласно заявлению вражеского ведомства, в этот срок был нанесен один массированный и пять групповых ударов по территории Украины.

МО РФ отчитывалось о массированном ударе по Украине: куда били

Как всегда цинично утверждают в МО РФ, эти атаки стали реакцией "на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России". Сообщается, что в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, по данным российской стороны, целями стали:

склады боеприпасов и горючего;

цеха производства и места "предполётной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия";

"пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

Согласно официальной позиции оборонного ведомства РФ все определенные объекты были успешно поражены в рамках проведенных операций за последнюю неделю.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что только за вчера оккупанты убили четырех мирных жителей на Донетчине, среди которых маленький ребенок. Российские войска нанесли удар БпЛА по частному жилищному сектору поселка Черкасское Краматорского района. Смертельный

Жертвами атаки стали четыре человека, среди которых 6-летний ребенок. Как сообщили в ГСЧС, трагедия привела к значительным разрушениям жилья. "Тела двух человек, в том числе и ребенка, чрезвычайники извлекли из-под завалов разрушенного дома", — говорится в сообщении. Кроме погибших, еще пятеро жителей получили ранения разной степени тяжести.