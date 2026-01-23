У Донецькій області внаслідок чергового акту агресії загинули мирні мешканці. Російські війська завдали удару БпЛА по приватному житловому сектору селища Черкаське Краматорського району.

Смертельний удар окупантів вночі: серед чотирьох загиблих — 6-річна дитина

Жертвами атаки стали четверо людей, серед яких 6-річна дитина. Як повідомили в ДСНС, трагедія призвела до значних руйнувань житла.

"Тіла двох людей, в тому числі й дитини, надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку", — йдеться у повідомленні. Окрім загиблих, ще п’ятеро мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці влучання працювали підрозділи ДСНС. Повідомляється, що рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій, а також оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора під атакою окупантів була Дніпропетровщина: страшні удари сталися у Дніпрі та Кривому Розі, де окупанти цілили у житлові будинки.

За даними начальника ДніпрОВА Олександра Ганжі, рятувальники ліквідували пожежу в дніпровській багатоповерхівці, у яку влучив ворожий безпілотник.

За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік. Усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

У Кривому Розі до пізньої ночі ворог продовжував атакувати місто ударними БпЛА, загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру та об'єкти. За добу Кривий Ріг атакувало понад 70 БпЛА та балістична ракета "Іскандер-М".

Головне – без втрат. Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано.