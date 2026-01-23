logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок

Российская атака на Донетчину: четверо погибших, пятеро раненых и разрушены дома

23 января 2026, 10:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Донецкой области в результате очередного акта агрессии погибли мирные жители. Российские войска нанесли удар БпЛА по частному жилищному сектору поселка Черкасское Краматорского района.

Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок

Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок

Жертвами атаки стали четыре человека, среди которых 6-летний ребенок. Как сообщили в ГСЧС, трагедия привела к значительным разрушениям жилья.

"Тела двух людей, в том числе и ребенка, чрезвычайники извлекли из-под завалов разрушенного дома", — говорится в сообщении. Кроме погибших, еще пятеро жителей получили ранения разной степени тяжести.

На месте попадания работали подразделения ГСЧС. Сообщается, что спасатели разобрали около 500 кг строительных конструкций, а также оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате удара.

Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок - фото 2
Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок - фото 2
Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок - фото 2
Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера под атакой оккупантов была Днепропетровщина: страшные удары произошли в Днепре и Кривом Роге, где оккупанты целили в жилые дома.

По данным начальника ДнепрОВА Александра Ганжи, спасатели ликвидировали пожар в днепровской многоэтажке, в которую попал вражеский беспилотник.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 7 человек. В больнице остается 88-летний мужчина. Все остальные пострадали под амбулаторным наблюдением.

В Кривом Роге до поздней ночи враг продолжал атаковать город ударными БпЛА, в целом комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты. В сутки Кривой Рог атаковало более 70 БпЛА и баллистическая ракета "Искандер-М".

Главное – без потерь. Значительно повреждены объекты инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, они были оперативно ликвидированы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости