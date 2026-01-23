В Донецкой области в результате очередного акта агрессии погибли мирные жители. Российские войска нанесли удар БпЛА по частному жилищному сектору поселка Черкасское Краматорского района.

Смертельный удар оккупантов ночью: среди четырех погибших — 6-летний ребенок

Жертвами атаки стали четыре человека, среди которых 6-летний ребенок. Как сообщили в ГСЧС, трагедия привела к значительным разрушениям жилья.

"Тела двух людей, в том числе и ребенка, чрезвычайники извлекли из-под завалов разрушенного дома", — говорится в сообщении. Кроме погибших, еще пятеро жителей получили ранения разной степени тяжести.

На месте попадания работали подразделения ГСЧС. Сообщается, что спасатели разобрали около 500 кг строительных конструкций, а также оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате удара.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера под атакой оккупантов была Днепропетровщина: страшные удары произошли в Днепре и Кривом Роге, где оккупанты целили в жилые дома.

По данным начальника ДнепрОВА Александра Ганжи, спасатели ликвидировали пожар в днепровской многоэтажке, в которую попал вражеский беспилотник.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 7 человек. В больнице остается 88-летний мужчина. Все остальные пострадали под амбулаторным наблюдением.

В Кривом Роге до поздней ночи враг продолжал атаковать город ударными БпЛА, в целом комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты. В сутки Кривой Рог атаковало более 70 БпЛА и баллистическая ракета "Искандер-М".

Главное – без потерь. Значительно повреждены объекты инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, они были оперативно ликвидированы.