Місяці таємних боїв: ГУР розкрило, як добровольці зірвали плани армії РФ на Запоріжжі

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розкрили деталі операції, яка кілька місяців залишалася поза публічним простором. Йдеться про дії бійців Російського добровольчого корпусу (РДК), які взимку 2025-2026 років отримали завдання зупинити наступ російських військ на одній із дільниць Запорізького спрямування.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у ГУР, виконання місії зажадало тривалої та напруженої бойової роботи. Протягом кількох місяців підрозділ безперервно проводив штурмові дії, поступово витісняючи підрозділи армії РФ з позицій.

За підсумками операції, українській стороні вдалося повернути під контроль близько дев'яти квадратних кілометрів території. Крім того, російські добровольці повідомили про значні втрати супротивника. За їхніми даними, під час боїв було ліквідовано близько 80 російських військовослужбовців, ще 24 окупанти вважали за краще здатися в полон українським силам.

У РДК наголосили, що головною метою операції була стабілізація оборони на довіреній ділянці фронту, і поставлене завдання було виконано. Саме це, за словами бійців, дозволило зірвати подальше просування російських підрозділів у цьому районі.

Водночас розвідка оприлюднила велике відео, у якому зібрано кадри зимово-весняної кампанії. На записі показані епізоди штурмів, робота підрозділів, евакуація поранених та повсякденна служба бійців безпосередньо на передовій.

У ГУР нагадали, що Російський добровольчий корпус діє у складі спецпідрозділу "Тимура", виконуючи бойові завдання на Запорізькому напрямі у координації з українською військовою розвідкою.

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