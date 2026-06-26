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«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора

Вражеская атака на Запорожье: баллистика попала в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие

26 июня 2026, 12:19
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска совершили очередной жестокий обстрел Запорожья, применив баллистическое вооружение. Под ударом оказались центральные кварталы областного центра, где в это время находились многие мирные жители.

«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ОВА

По предварительным данным, враг атаковал город около 11:20, вероятно, использовав ракеты типа "Искандер". Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о первых последствиях вражеского налета.

"Пока известно о 6 пострадавших", — проинформировал глава ОВА, описывая ситуацию на месте происшествия. — "Горят здания, дотла выгорели автомобили".

Местные сообщества в соцсетях подтверждают, что взрывы прогремели непосредственно в центре города. На местах прилетов вспыхнули масштабные пожары, серьезные разрушения получили жилые и административные сооружения, а также транспортные средства граждан.

«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора - фото 2
«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора - фото 2
«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора - фото 2
«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора - фото 2
«Искандеры» атаковали центр города Запорожья: оккупанты реализуют план относительно тотального гражданского террора - фото 2


Этот обстрел является прямым подтверждением ранее обнародованных планов врага. Напомним, что 18 июня Департамент активных действий ГУР МОУ получил важные разведданные по поводу новых приказов российского командования.

"Вожди требуют максимально усилить террор непосредственно в Запорожье", — отмечали тогда в военной разведке Украины. — "Совершая удары абсолютно по любым мирным и гражданским объектам областного центра".

Сегодняшняя атака еще раз доказывает, что захватчики действуют коварно и целенаправленно против гражданского населения. Оккупационные силы продолжают беспощадно бить по Запорожью, используя весь имеющийся арсенал: ударные беспилотники, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и баллистические ракеты. Россияне сознательно выбирают в качестве мишени стоянки автомобилей, жилые массивы, зоны отдыха и городские пляжи, пытаясь запугать местных жителей.



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