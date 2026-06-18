ГУР розкрило плани Росії: є наказ масовано тероризувати обласний центр

Російські загарбники готують чергову хвилю підступних засобів терору проти мирного населення півдня України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило дані про те, що загарбники планують масштабно залучити безпілотну авіацію для ударів по невійськовій інфраструктурі.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Окупанти зі складу 58-ї армії збройних сил держави-агресора отримали пряме розпорядження, — повідомляють у воєнній розвідці України, — яке вимагає суттєво підвищити частоту запусків FPV-дронів у найближчому тилу наших Сил безпеки і оборони". Слід зазначити, що під прицілом ворога опиняться не військові позиції, а звичайне місто.

Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР МОУ розвідданими, командування російських загарбницьких сил поставило перед підлеглими конкретне завдання. "Ватажки вимагають максимально посилити терор безпосередньо у Запоріжжі, — наголошують у розвідці, — здійснюючи удари абсолютно по будь-яких мирних та цивільних об’єктах обласного центру".

Для втілення цих жорстоких намірів у життя російське керівництво обіцяє своїм підрозділам додаткові ресурси. "Окупаційним підрозділам уже пообіцяли суттєво наростити обсяги забезпечення та постачання нових партій ударних безпілотників-камікадзе", — додають представники ГУР. Проте розвідники пояснюють такі дії ворога не силою, а його повною безпорадністю.

"Подібний наказ активізувати напади на мирних громадян є прямим підтвердженням істерики та гніву серед лідерів РФ, — резюмують у Головному управлінні розвідки, — оскільки втрати загарбників постійно збільшуються, а жодних успіхів на лінії зіткнення, зокрема на Запорізькому напрямку, вони досягти не здатні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Росія атакувала Дніпро балістичними ракетами з Таганрогу РФ. Унаслідок удару загинув чоловік, ще 10 мирних мешканців отримали поранення.



