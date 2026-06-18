ГУР раскрыло планы России: есть приказ массированно терроризировать областной центр

Российские захватчики готовят очередную волну коварных средств террора против мирного населения юга Украины. Главное управление разведки Министерства обороны перехватило данные о том, что захватчики планируют масштабно привлечь беспилотную авиацию для ударов по невоенной инфраструктуре.

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"Оккупанты из состава 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора получили прямое распоряжение, — сообщают в военной разведке Украины, — которое требует существенно повысить частоту запусков FPV-дронов в ближайшем тылу наших Сил безопасности и обороны". Следует отметить, что под прицелом врага окажутся не военные позиции, а обычный город.

Согласно полученным Департаментом активных действий ГУР МОУ разведданным, командование российских захватнических сил поставило перед подчиненными конкретную задачу. "Вожди требуют максимально усилить террор непосредственно в Запорожье, — отмечают в разведке, — совершая удары абсолютно по любым мирным и гражданским объектам областного центра".

Для воплощения этих жестоких намерений в жизнь российское руководство обещает своим подразделениям дополнительные ресурсы. "Оккупационным подразделениям уже пообещали существенно нарастить объемы обеспечения и поставки новых партий ударных беспилотников-камикадзе", — добавляют представители ГУР. Однако разведчики объясняют такие действия врага не силой, а его полной беспомощностью.

"Подобный приказ активизировать нападения на мирных граждан является прямым подтверждением истерики и гнева среди лидеров РФ, — резюмируют в Главном управлении разведки, — поскольку потери захватчиков постоянно увеличиваются, а никаких успехов на линии столкновения, в том числе на Запорожском направлении, они не могут достичь".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами из Таганрога РФ. В результате удара погиб мужчина, еще 10 мирных жителей получили ранения.



