«Іскандери» атакували середмістя Запоріжжя: окупанти реалізують план щодо тотального терору цивільних

Російські окупаційні війська здійснили черговий жорстокий обстріл Запоріжжя, застосувавши балістичне озброєння. Під ударом опинилися центральні квартали обласного центру, де у цей час перебувало багато мирних мешканців.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА

За попередніми даними, ворог атакував місто близько 11:20, ймовірно, використавши ракети типу "Іскандер". Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про перші наслідки ворожого нальоту.

"Наразі відомо про 6 постраждалих", — поінформував очільник ОВА, описуючи ситуацію на місці події. — "Горять будівлі, вщент вигоріли автівки".

Місцеві спільноти у соцмережах підтверджують, що вибухи пролунали безпосередньо у середмісті. На місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі, серйозних руйнувань зазнали житлові та адміністративні споруди, а також транспортні засоби громадян.





Цей обстріл є прямим підтвердженням раніше оприлюднених планів ворога. Нагадаємо, що 18 червня Департамент активних дій ГУР МОУ здобув важливі розвіддані стосовно нових наказів російського командування.

"Ватажки вимагають максимально посилити терор безпосередньо у Запоріжжі", — зазначали тоді у воєнній розвідці України. — "Здійснюючи удари абсолютно по будь-яких мирних та цивільних об’єктах обласного центру".

Сьогоднішня атака вкотре доводить, що загарбники діють підступно та цілеспрямовано проти цивільного населення. Окупаційні сили продовжують нещадно бити по Запоріжжю, використовуючи весь наявний арсенал: ударні безпілотники, керовані авіаційні бомби (КАБи) та балістичні ракети. Росіяни свідомо обирають як мішені стоянки автомобілів, житлові масиви, зони відпочинку та міські пляжі, намагаючись залякати місцевих жителів.