Месяцы тайных боев: ГУР раскрыло, как добровольцы сорвали планы армии РФ на Запорожье

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли детали операции, которая несколько месяцев оставалась вне публичного пространства. Речь идет о действиях бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК), которые зимой 2025-2026 годов получили задачу остановить наступление российских войск на одном из участков Запорожского направления.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщили в ГУР, выполнение миссии потребовало продолжительной и напряженной боевой работы. На протяжении нескольких месяцев подразделение непрерывно проводило штурмовые действия, постепенно вытесняя подразделения армии РФ с занимаемых позиций.

По итогам операции украинской стороне удалось вернуть под контроль около девяти квадратных километров территории. Кроме того, российские добровольцы сообщили о значительных потерях противника. По их данным, во время боев были ликвидированы около 80 российских военнослужащих, еще 24 оккупанта предпочли сдаться в плен украинским силам.

В РДК подчеркнули, что главной целью операции была стабилизация обороны на доверенном участке фронта, и поставленная задача была выполнена. Именно это, по словам бойцов, позволило сорвать дальнейшее продвижение российских подразделений в данном районе.

Одновременно разведка обнародовала большое видео, в котором собраны кадры зимне-весенней кампании. На записи показаны эпизоды штурмов, работа подразделений, эвакуация раненых и повседневная служба бойцов непосредственно на передовой.

В ГУР напомнили, что Российский добровольческий корпус действует в составе спецподразделения "Тимура", выполняя боевые задачи на Запорожском направлении в координации с украинской военной разведкой.

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