«Місяць, щоб зробити місто непридатним для життя»: російські пропагандисти мріють про повне знищення Києва

Російські пропагандисти та профільні мілітарі-блогери влаштували чергову хвилю істерики на тлі заяв МЗС РФ, закликаючи до тотального знищення української столиці та перетворення її на руїни. Ворог відкрито мріє про масштабні бомбардування цивільної інфраструктури, сподіваючись досягти результату за лічені тижні.

Обстріл Києва 23 травня 2026 року

Одним із перших із агресивними закликами виступив популярний російський авіаційний ресурс, який не приховує своїх людожерських намірів щодо мирного населення.

"Ну то есть мы кончаем Киев", — безапеляційно та цинічно заявив автор пропагандистського каналу Fighterbomber.

Російський блогер упевнений, що нинішня ескалація є початком абсолютно нового етапу повітряного терору, який нібито має змусити столицю капітулювати. Він розраховує на швидкий руйнівний ефект від майбутніх ударів, зазначаючи, що за його логікою "должно хватить месяца, чтоб сделать Киев непригодным для жизни". Наостанок пропагандист додав, що ці погрози "звучит прекрасно", і тепер окупантам залишається лише довести це діями на практиці.





Проте реальні військові, які безпосередньо стикалися з російською армією на полі бою, скептично оцінюють подібні фантазії ворога. Українські захисники нагадують окупантам про реальні темпи та можливості їхніх військ, які навіть значно менші за масштабами міста не здатні захопити чи зруйнувати за короткий термін.

На ці заяви оперативно відреагував доброволець, автор каналу "Говорять Снайпер" Станіслав Бунятов, який навів у приклад тривалі бої на Донеччині.

"На Бахмут більше року цілодобової бомбьожки знадобилося", — тверезо зауважив український військовий.

Він підкреслив, що якщо на повне знищення відносно невеликого Бахмута росіяни витратили понад рік колосальних зусиль та ресурсів, то їхні заяви про швидке руйнування мегаполіса із потужною системою протиповітряної оборони є лише черговим елементом залякування та пропагандистського блефу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними моніторингових каналів, попередні атаки на Київ були з тим же переліком об’єктів, який наразі перерахувало МЗС РФ для "ударів відплати" за Старобільськ, тим самим зрозуміло, що Путіну лише потрібен привід, щоб бити по столиці України.