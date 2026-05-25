«Месяц, чтобы сделать город непригодным для жизни»: российские пропагандисты мечтают о полном уничтожении Киева

Российские пропагандисты и профильные милитари-блогеры устроили очередную волну истерики на фоне заявлений МИД РФ, призывая к тотальному уничтожению украинской столицы и превращению ее в руины. Враг открыто мечтает о масштабных бомбардировках гражданской инфраструктуры, надеясь достичь результата за считанные недели.

Обстрел Киева 23 мая 2026 года

Одним из первых с агрессивными призывами выступил популярный российский авиационный ресурс, не скрывающий своих людоедских намерений по отношению к мирному населению.

"Ну, то есть мы кончаем Киев", — безапелляционно и цинично заявил автор пропагандистского канала Fighterbomber.

Российский блогер уверен, что нынешняя эскалация является началом совершенно нового этапа воздушного террора, который якобы должен вынудить столицу капитулировать. Он рассчитывает на скорый разрушительный эффект от будущих ударов, отмечая, что по его логике "должно хватить месяца, чтоб сделать Киев непригодным для жизни". В заключение пропагандист добавил, что эти угрозы "звучит прекрасно", и теперь оккупантам остается лишь доказать это действиями на практике.





Однако реальные военные, непосредственно соприкасавшиеся с русской армией на поле боя, скептически оценивают подобные фантазии врага. Украинские защитники напоминают оккупантам о реальных темпах и возможностях их войск, которые даже значительно меньше масштабов города не способны захватить или разрушить за короткий срок.

На эти заявления оперативно отреагировал доброволец, автор канала "Говорят Снайпер" Станислав Бунятов, который привел в пример продолжительные бои в Донецкой области.

"На Бахмут больше года круглосуточной бомбежки понадобилось", — трезво заметил украинский военный.

Он подчеркнул, что если на полное уничтожение в отношении небольшого Бахмута россияне потратили более года колоссальных усилий и ресурсов, то их заявления о скором разрушении мегаполиса с мощной системой противовоздушной обороны являются лишь очередным элементом устрашения и пропагандистского блефа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным мониторинговых каналов, предварительные атаки на Киев были с тем же перечнем объектов, который перечислил МИД РФ для "ударов возмездия" за Старобельск, тем самым понятно, что Путину только нужен повод, чтобы бить по столице Украины.