Обстріли за чітким планом, а не емоції диктатора: моніторингові канали оцінили повітряні удари ворога

Останні масовані повітряні удари російських військ по Україні, зокрема атака в ніч на 23 травня, не мають нічого спільного із раптовою емоційною реакцією керівництва РФ. Вітчизняні моніторингові спільноти проаналізували тактику ворога та дійшли висновку, що Кремль реалізує давно затверджені військові плани, використовуючи при цьому медійні погрози лише як інформаційне прикриття.

Аналітики зазначають, що характер останнього нальоту майже повністю повторює наміри окупантів, які фіксувалися ще під час попередніх хвиль обстрілів, зокрема в середині місяця.

"Обстріл минулої ночі (23.05) майже відповідає очікуванням щодо планів ворога ще з позаминулого обстрілу, що був 14.05", — наголошують у профільному моніторинговому каналі.

Експерти додають, що залучена номенклатура озброєння, траєкторії польоту крилатих ракет та обрані цілі мають величезну кількість збігів. Ба більше, навіть ті прильоти, які суспільство спершу могло сприйняти за хаотичні промахи, виявилися цілком прорахованими кроками загарбників.

"Деякі об'єкті, що були атаковані, та, наприклад можуть здаватись випадковим ураженням (як приклад об'єкт історично-культурного спрямування в Києві), з'являлись в переліках інтересу ворога вже місяць поспіль", — констатують фахівці.

Така закономірність дозволяє зробити однозначний висновок — Україна зіткнулася із ретельно продуманою операцією, комплекс підготовчих заходів до якої тривав протягом тривалого часу. На тлі цього всі гучні заяви Москви про "удари відплати" виглядають нікчемно.

"Це не "імпульсивна" помста Путіна", — акцентують автори аналізу та резюмують, що очільник Кремля використовує агресивну риторику виключно для психологічного тиску та внутрішнього споживача, а розпіарена ракета "Орєшнік" є лише черговим елементом цього блефу.

Цей аналіз є особливо актуальним у контексті сьогоднішніх заяв МЗС РФ від 25 травня, де закордонних дипломатів попередили про чергові атаки на Київ нібито через події у Старобільську. Профільні аналітики закликають не піддаватися на шантаж, тверезо оцінювати загрози та фокусуватися на головному, адже для захисту столиці "потрібні ракети ППО".

