Последние массированные воздушные удары российских войск по Украине, в частности, атака в ночь на 23 мая, не имеют ничего общего с внезапной эмоциональной реакцией руководства РФ. Отечественные мониторинговые сообщества проанализировали тактику врага и пришли к выводу, что Кремль реализует давно утвержденные военные планы, используя при этом медийные угрозы только как информационное прикрытие.

Аналитики отмечают, что характер последнего налета почти полностью повторяет намерения оккупантов, которые фиксировались еще во время предыдущих обстрелов, в частности в середине месяца.

"Обстрел минувшей ночью (23.05) почти соответствует ожиданиям планов врага еще с позапрошлого обстрела, который был 14.05", — отмечают в профильном мониторинговом канале.

Эксперты добавляют, что вовлеченная номенклатура вооружения, траектории полета крылатых ракет и избранные цели имеют огромное количество совпадений. Более того, даже те прилеты, которые общество сначала могло воспринять за хаотические промахи, оказались вполне просчитанными шагами захватчиков.

"Некоторые объекты, которые были атакованы, и, например, могут казаться случайным поражением (как пример объект историко-культурного толка в Киеве), появлялись в перечне интереса врага уже месяц подряд", — констатируют специалисты.

Такая закономерность позволяет сделать однозначный вывод — Украина столкнулась с тщательно продуманной операцией, комплекс подготовительных мер к которой длился долгое время. На фоне этого все громкие заявления Москвы об "ударах возмездия" выглядят ничтожно.

"Это не "импульсивная" месть Путина", — акцентируют авторы анализа и резюмируют, что глава Кремля использует агрессивную риторику исключительно для психологического давления и внутреннего потребителя, а распиаренная ракета "Орешник" является лишь очередным элементом этого блефа.

Этот анализ особенно актуален в контексте сегодняшних заявлений МИД РФ от 25 мая, где зарубежных дипломатов предупредили об очередных атаках на Киев якобы из-за событий в Старобельске. Профильные аналитики призывают не поддаваться шантажу, трезво оценивать угрозы и фокусироваться на главном, ведь для защиты столицы "нужны ракеты ПВО".

