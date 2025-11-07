Місто перетворилося на арену боїв: скільки ще триватиме битва за Покровськ

Рубрики
На Донеччині запеклі бої між українськими силами та окупаційними військами РФ за місто Покровськ, ймовірно, триватимуть ще один-два тижні. Таку оцінку дав військовий експерт Юрій Федоров у коментарі на YouTube-каналі The Breakfast Show.
Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)
Експерт повідомив, що станом на вечір 5 листопада російські підрозділи просунулися вперед, захопивши частину території поблизу Мирнограда і частково — Покровськ. За його словами, противник "увійшов клином, який, нібито, вбитий у центр міста". Він продемонстрував карту, де схематично позначено ділянки, на яких присутні російські сили.
Федоров пояснив, що стратегія російського командування полягає у спробі розділити українські війська на дві частини, послабивши координацію між ними, щоб створити умови для оточення та витіснення із міста. За оцінками експерта, "горловина мішка" лишається завширшки близько трьох кілометрів, але її не можна вважати безпечною для проходу українських підрозділів, адже цей відтинок перебуває під постійним вогневим контролем дронів і артилерії.
На його думку, станом на ранок 7 листопада ситуація розвивається саме таким чином. Перед військово-політичним керівництвом України, припускає Федоров, може постати важке рішення — продовжувати утримувати територію чи зосередитися на збереженні особового складу.
Також аналітик пояснив, чому у 2025 році Росія зазнає менших втрат у техніці. За його словами, це пов’язано з переходом окупантів на тактику боїв малими групами, спричинену масовим застосуванням безпілотників. Так звані "кілл-зони" тепер мають ширину від 15 до 20 кілометрів, і в межах цих ділянок бронетехніка — танки, БТРи та інші машини — стає легкою мішенню для ударів з повітря.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка обороняє Покровськ, лейтенант Артем Прібильнов повідомив, що російські окупанти глибоко просунулися в місто, де тривають запеклі вуличні бої.
За словами військового, противник довів кількість авіаударів керованими авіабомбами до рекордних показників, зосередивши основний вогонь саме на Покровській агломерації. Протягом кількох днів російська армія скидала сотні КАБів щодоби, розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода. Офіцер зазначив, що Сили оборони змушені залишати позиції лише через те, що попередні оборонні рубежі повністю знищені ворогом і не підлягають відновленню. Він пояснив, що, виявивши українські позиції, окупанти атакують їх одразу кількома засобами: спершу запускають близько 15 FPV-дронів, а потім завдають ударів КАБами, артилерією та мінометами.