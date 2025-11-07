Город превратился в арену боев: сколько еще продлится битва за Покровск

В Донецкой области ожесточенные бои между украинскими силами и оккупационными войсками РФ за город Покровск, вероятно, продлятся еще одну-две недели. Такую оценку дал военный эксперт Юрий Федоров в комментарии на YouTube канале The Breakfast Show.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

"Город практически полностью превратился в арену боев, хаотических столкновений. Известно, что российские войска очень интенсивно ведут наступательные операции. Ведут они их малыми группами... Действительно, это реальность. Именно с применением такой тактики наступают российские войска и пытаются занять Покровск как, в конце концов, и отметил свои территории."

Эксперт сообщил, что по состоянию на вечер 5 ноября российские подразделения продвинулись вперед, захватив часть территории вблизи Мирнограда и частично Покровск. По его словам, противник "вошел клином, якобы убитым в центр города". Он продемонстрировал карту, где схематически обозначены участки, на которых присутствуют российские силы.

Федоров пояснил, что стратегия российского командования состоит в попытке разделить украинские войска на две части, ослабив координацию между ними, чтобы создать условия для оцепления и вытеснения из города. По оценкам эксперта, "горловина мешка" остается в ширину около трех километров, но ее нельзя считать безопасной для прохода украинских подразделений, ведь этот отрезок находится под постоянным огневым контролем дронов и артиллерии.

"Хаотические столкновения небольших групп происходят пока с неочевидным результатом. С другой стороны, если посмотреть на анализ военных наблюдателей, которые внимательно изучают ситуацию в Украине, и он совпадает с моими ощущениями, битва за Покровск и Мирноград продлится, наверное, неделю-другую. эксперт.

По его мнению, по состоянию на утро 7 ноября ситуация развивается именно так. Перед военно-политическим руководством Украины, предполагает Федоров, может оказаться тяжелое решение — продолжать удерживать территорию или сосредоточиться на сохранении личного состава.

Также аналитик объяснил, почему в 2025 году Россия несет меньшие потери в технике. По его словам, это связано с переходом оккупантов на тактику боев малыми группами, вызванную массовым применением беспилотников. Так называемые "килл-зоны" теперь имеют ширину от 15 до 20 километров, и в пределах этих участков бронетехника — танки, БТРы и другие машины становится легкой мишенью для ударов с воздуха.

"Не случайно есть фотографии российских танков, превращенных в каких-то ужасных ежей, металлические сараи, но даже это не спасает (от поражения дронами – ред)...", — добавил Федоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, обороняющей Покровск, лейтенант Артем Прибыльнов сообщил, что российские кафиры глубоко продвинулись в город, где продолжаются ожесточенные улицы.

По словам военного, противник довел количество авиаударов управляемыми авиабомбами до рекордных показателей, сосредоточив основной огонь именно на Покровской агломерации. В течение нескольких дней российская армия сбрасывала сотни КАБ ежесуточно, рассказал он в интервью Радио Свобода. Офицер отметил, что Силы обороны вынуждены покидать позиции только потому, что предыдущие оборонные рубежи полностью уничтожены врагом и не подлежат восстановлению. Он пояснил, что, обнаружив украинские позиции, оккупанты атакуют их сразу несколькими средствами: сначала запускают около 15 FPV-дронов, а затем наносят удары КАБами, артиллерией и минометами.

