Нова російська крилата ракета "Іздєліє-30", якою ворог здійснює удари по Україні, має масу близько 800 кг та дальність польоту до 1 500 км. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Фото: з відкритих джерел

Розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель ракети, детально показавши її конструктивні елементи, ключові компоненти та підприємства, задіяні у виробництві — усього понад 20 організацій. Перші випадки застосування "Іздєліє-30" проти України були зафіксовані наприкінці минулого року. Розмах крил ракети становить приблизно 3 метри, а бойова частина важить 800 кг, що дозволяє їй вражати цілі на відстані до 1 500 км.

За конструктивними ознаками та маркуванням, ракета ідентифікована як розробка Дослідно-конструкторського бюро "Звєзда", яке входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Деякі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника: зокрема, піроклапан пневматичної системи аналогічний до елементів Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій нагадує системи АКУ-5М, що застосовуються у ракетах Х-101, Х-55 і Х-555.

Вперше для крилатих ракет противника супутникова навігаційна система створена за комбінованим принципом із продукції двох компаній. Вона поєднує завадозахищений супутниковий приймач з цифровою антенною решіткою "Комєта-М12" від "Вніір-Прогрес" та приймально-обчислювальний блок "КБ НАВІС", створений на базі приймача NAVIS NR9. Для інтеграції цих систем використовується блок спряження від АТ АНПП "ТЕМП-АВІА", відомого виробництвом польотних контролерів для керованих авіабомб.

Експерти зазначають, що така модернізація навігаційних та авіаційних систем дозволяє значно підвищити точність ракетного удару. Водночас фахівці підкреслюють важливість контролю за виробництвом і кооперацією підприємств, оскільки складні системи вимагають високої надійності та точності кожного компоненту.

Портал "Коментарі" раніше писав, що продовження війни проти України може стати для Росії серйозною стратегічною помилкою, яка матиме наслідки не лише у військовій, а й у економічній та міжнародній сферах. представника України при НАТО, а у 2016–2020 роках був військовим аташе посольства України в США.