logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін веде Росію до капітуляції: стало відомо про стратегічну помилку диктатора в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін веде Росію до капітуляції: стало відомо про стратегічну помилку диктатора в Україні

Військовий дипломат зазначив, що Росія вже вичерпала ресурси для мобілізації нових сил на фронт

2 березня 2026, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Продовження війни проти України може стати для Росії серйозною стратегічною помилкою, яка матиме наслідки не лише у військовій, а й у економічній та міжнародній сферах. Ефективні дії українських Сил оборони свідчать про виснаження ресурсів РФ та збільшення ризиків для Москви у разі тривалого затягування бойових дій, заявив військовий дипломат Андрій Ординович, який у 2008–2012 роках обіймав посаду заступника військового представника України при НАТО, а у 2016–2020 роках був військовим аташе посольства України в США.

Путін веде Росію до капітуляції: стало відомо про стратегічну помилку диктатора в Україні

Фото: з відкритих джерел

Свою думку він висловив в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

"Гарантії безпеки для України обговорюються вже дуже давно. Наразі є окремі пункти, де ще залишаються невирішені питання, які стосуються територій та Запорізької атомної електростанції. Але дії наших військ протягом останнього кварталу підказують Російській Федерації, що настав вже час одуматися", – зазначив Ординович. 

Він також підкреслив, що у Росії вже вичерпалися ресурси для мобілізації нових сил, які могли б відправляти на фронт. "Ефективні дії Сил оборони України, особливо протягом останнього місяця, довели, що не все так просто і не все так легко для Російської Федерації. Продовження війни п'ятий рік стане стратегічною помилкою для неї – для економіки, війська, а також міжнародних відносин", – наголосив військовий дипломат.

За його словами, російська переговорна група демонструє готовність до обговорення більшості питань, включаючи можливе визнання гарантій безпеки для України зі сторони США. Водночас Москва досі не готова йти на поступки щодо своїх територіальних претензій, що залишається головною перешкодою у врегулюванні конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберт Фіцо конкретні дати для офіційного візиту з метою обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці. Про це повідомляє Офіс президента України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини