На це Путін точно не очікував: озвучено гучну заяву про найбільший провал Кремлі у війні в Україні

Продовження війни проти України може стати для Росії серйозною стратегічною помилкою, яка матиме наслідки не лише у військовій, а й у економічній та міжнародній сферах. Ефективні дії українських Сил оборони свідчать про виснаження ресурсів РФ та збільшення ризиків для Москви у разі тривалого затягування бойових дій, заявив військовий дипломат Андрій Ординович, який у 2008–2012 роках обіймав посаду заступника військового представника України при НАТО, а у 2016–2020 роках був військовим аташе посольства України в США.

Фото: з відкритих джерел

Свою думку він висловив в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

"Гарантії безпеки для України обговорюються вже дуже давно. Наразі є окремі пункти, де ще залишаються невирішені питання, які стосуються територій та Запорізької атомної електростанції. Але дії наших військ протягом останнього кварталу підказують Російській Федерації, що настав вже час одуматися", – зазначив Ординович.

Він також підкреслив, що у Росії вже вичерпалися ресурси для мобілізації нових сил, які могли б відправляти на фронт. "Ефективні дії Сил оборони України, особливо протягом останнього місяця, довели, що не все так просто і не все так легко для Російської Федерації. Продовження війни п'ятий рік стане стратегічною помилкою для неї – для економіки, війська, а також міжнародних відносин", – наголосив військовий дипломат.

За його словами, російська переговорна група демонструє готовність до обговорення більшості питань, включаючи можливе визнання гарантій безпеки для України зі сторони США. Водночас Москва досі не готова йти на поступки щодо своїх територіальних претензій, що залишається головною перешкодою у врегулюванні конфлікту.

