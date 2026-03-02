Новая российская крылатая ракета "Изделие-30", которой враг наносит удары по Украине, имеет массу около 800 кг и дальность полета до 1 500 км. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Фото: из открытых источников

Разведка обнародовала интерактивную 3D модель ракеты, подробно показав ее конструктивные элементы, ключевые компоненты и предприятия, задействованные в производстве — всего более 20 организаций. Первые случаи применения "Изделие-30" против Украины были зафиксированы в конце прошлого года. Размах крыльев ракеты составляет примерно 3 метра, а боевая часть весит 800 кг, что позволяет ей поражать цели на расстоянии до 1500 км.

По конструктивным признакам и маркировке ракета идентифицирована как разработка Опытно-конструкторского бюро "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Некоторые технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика: в частности, пироклапан пневматической системы аналогичен элементам Х-35У, а авиационное катапультное устройство напоминает системы АКУ-5М, применяемые в ракетах Х-101, Х-55 и Х-555.

Впервые для крылатых ракет противника спутниковая навигационная система создана по комбинированному принципу по продукции двух компаний. Она объединяет помехоустойчивый спутниковый приемник с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" от "Вниир-Прогресс" и приемно-вычислительный блок "КБ НАВИС", созданный на базе приемника NAVIS NR9. Для интеграции этих систем используется блок сопряжения от АО АНЧП "ТЕМП-АВИА", известного производством полетных контроллеров для управляемых авиабомб.

Эксперты отмечают, что подобная модернизация навигационных и авиационных систем позволяет значительно повысить точность ракетного удара. В то же время, специалисты подчеркивают важность контроля за производством и кооперацией предприятий, поскольку сложные системы требуют высокой надежности и точности каждого компонента.

Портал "Комментарии" ранее писал, что продолжение войны против Украины может стать для России серьезной стратегической ошибкой, которая будет иметь последствия не только в военной, но и в экономической и международной сферах. представителя Украины при НАТО, а в 2016-2020 годах был военным атташе посольства Украины в США.