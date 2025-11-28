logo_ukra

BTC/USD

91651

ETH/USD

3024.59

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мирний план Трампа: що почне відбуватися у найближчі два тижні
commentss НОВИНИ Всі новини

Мирний план Трампа: що почне відбуватися у найближчі два тижні

Досі залишається відкритим питанням, чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки

28 листопада 2025, 08:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Розпочавши свою "миротворчу" діяльність президент США Дональд Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це  питання буде основним у наступні тижні. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Мирний план Трампа: що почне відбуватися у найближчі два тижні

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, що наразі у Трампа є низка козирів. Серед яких складна для України ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися. Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. У грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий. Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою.

Якщо ж говорити про те, чим може відповісти Банкова, то, на думку Вадима Денисенка, швидше за все продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж "слово Трампа". Також ОП буде відповідати небажанням, як мінімум проактивної частини, українців підписувати подібний договір.

"Чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки? Це відкрите, як на мене, питання. У логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включаться у війну проти тіньового флоту. Останнє інтервʼю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни", – зауважив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував відредагований мирний план США, проте, незважаючи на початковий примирливий тон, швидко дав зрозуміти: його режим не готовий до компромісів. Про це свідчать його заяви на прес-конференції, де він одночасно назвав пропозицію Вашингтона "основою для майбутніх угод" та знову висунув ультимативні територіальні вимоги, пише Sky News.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп одержимий бажанням укладати угоди: як Путін і Сі вирішили цим скористатися.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини