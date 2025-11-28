Мирний план Трампа: що почне відбуватися у найближчі два тижні

Рубрики
Кравцев Сергей
Розпочавши свою "миротворчу" діяльність президент США Дональд Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним у наступні тижні. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Експерт зауважив, що наразі у Трампа є низка козирів. Серед яких складна для України ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися. Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. У грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий. Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою.
Якщо ж говорити про те, чим може відповісти Банкова, то, на думку Вадима Денисенка, швидше за все продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж "слово Трампа". Також ОП буде відповідати небажанням, як мінімум проактивної частини, українців підписувати подібний договір.
