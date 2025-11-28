Мирний план Трампа: що почне відбуватися у найближчі два тижні

Розпочавши свою "миротворчу" діяльність президент США Дональд Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним у наступні тижні. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Експерт зауважив, що наразі у Трампа є низка козирів. Серед яких складна для України ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися. Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. У грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий. Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою.

Якщо ж говорити про те, чим може відповісти Банкова, то, на думку Вадима Денисенка, швидше за все продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж "слово Трампа". Також ОП буде відповідати небажанням, як мінімум проактивної частини, українців підписувати подібний договір.

"Чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки? Це відкрите, як на мене, питання. У логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включаться у війну проти тіньового флоту. Останнє інтервʼю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни", – зауважив політолог.

