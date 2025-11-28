Мирный план Трампа: что начнет происходить в ближайшие две недели

Начав свою миротворческую деятельность президент США Дональд Трамп считал и продолжает считать: вопрос выхода Украины из Донбасса является ключом к результативным переговорам. Этот вопрос будет основополагающим в последующие недели. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Эксперт отметил, что в настоящее время у Трампа есть ряд козырей. Среди которых сложная для Украины ситуация на фронте, которая с точки зрения американцев не улучшится. Отсутствие финансирования Украины в 2026 г. без разморозки российских активов. В декабре вопрос имеет минимальные шансы на решение с неизвестной перспективой на январь-февраль. Продолжение коррупционного скандала с появлением новой серии, связанной с оборонкой.

Если же говорить о том, чем может ответить Банковая, то, по мнению Вадима Денисенко, скорее всего, продолжением переговоров с европейцами, которые хотят получить гарантии безопасности больше "слова Трампа". Также ОП будет соответствовать нежеланиям как минимум проактивной части украинцев подписывать подобный договор.

"Согласится ли Путин закончить войну, если Украина согласится подписать территориальные уступки? Это открытый, по-моему, вопрос. В логике Трампа Путин после этого не сможет не подписать, в противном случае США реально включатся в войну против теневого флота. Последнее интервью Путина показывает, что он не хотел бы сейчас остановки войны", – заметил политолог.

