Мирный план Трампа: что начнет происходить в ближайшие две недели

Кравцев Сергей
Начав свою миротворческую деятельность президент США Дональд Трамп считал и продолжает считать: вопрос выхода Украины из Донбасса является ключом к результативным переговорам. Этот вопрос будет основополагающим в последующие недели. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что в настоящее время у Трампа есть ряд козырей. Среди которых сложная для Украины ситуация на фронте, которая с точки зрения американцев не улучшится. Отсутствие финансирования Украины в 2026 г. без разморозки российских активов. В декабре вопрос имеет минимальные шансы на решение с неизвестной перспективой на январь-февраль. Продолжение коррупционного скандала с появлением новой серии, связанной с оборонкой.
Если же говорить о том, чем может ответить Банковая, то, по мнению Вадима Денисенко, скорее всего, продолжением переговоров с европейцами, которые хотят получить гарантии безопасности больше "слова Трампа". Также ОП будет соответствовать нежеланиям как минимум проактивной части украинцев подписывать подобный договор.
