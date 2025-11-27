Трамп одержимий бажанням укладати угоди: як Путін і Сі вирішили цим скористатися

Противники США намагаються використати прагнення президента Дональда Трампа до укладання швидких угод, щоб послабити американські альянси та підірвати існуючий світовий порядок безпеки. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє The Wall Street Journal.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У Європі Росія намагається скористатися бажанням Трампа зупинити війну в Україні та укласти ділові угоди з Москвою, сформувавши "мирний план", який відповідає багатьом її стратегічним цілям, серед яких завоювання частин української території та позбавлення Києва будь-якої надії на вступ до НАТО.

Паралельно в Азії Китай прагне отримати політичну вигоду з пріоритетів Трампа у сфері торгівлі. Сі Цзіньпін, за даними WSJ, розраховує переконати американського лідера відмовитися від підтримки Тайваню в обмін на велику торговельну угоду, яка потрібна Вашингтону. Трамп навіть радив прем'єр-міністру Японії Санае Такаїчі "не провокувати Пекін", хоча її офіс це заперечує.

Додатковий резонанс викликав витік розмови спецпосланця Білого дому Стіва Уіткоффа із помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. Згідно з опублікованою стенограмою, Віткофф заявив, що отримав широкі повноваження для переговорів щодо потенційної мирної угоди щодо України. Аналітики вважають, що це сигналізує про готовність адміністрації йти на угоди, які можуть відповідати інтересам Москви та Пекіна.

Експерти зазначають, що лідери Росії та Китаю вбачають у нинішньому підході США вікно можливостей для просування власних довгострокових цілей. За словами представників стратегічної спільноти у Вашингтоні, такий стиль управління вже призводить до послаблення американських союзів як у Європі, так і Азії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Макрон дав зрозуміти, що миру в Україні найближчим часом не буде: деталі.



