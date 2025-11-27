Трамп одержим желанием заключать сделки: как Путин и Си решили этим воспользоваться

Противники США пытаются использовать стремление президента Дональда Трампа к заключению быстрых сделок, чтобы ослабить американские альянсы и подорвать существующий мировой порядок безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Европе Россия пытается воспользоваться желанием Трампа остановить войну в Украине и заключить деловые соглашения с Москвой, сформировав "мирный план", который соответствует многим ее стратегическим целям, среди которых завоевание частей украинской территории и лишение Киева любой надежды на вступление в НАТО.

Параллельно в Азии Китай стремится извлечь политическую выгоду из приоритетов Трампа в сфере торговли. Си Цзиньпин, по данным WSJ, рассчитывает убедить американского лидера отказаться от поддержки Тайваня в обмен на крупное торговое соглашение, которое необходимо Вашингтону. Издание отмечает, что Трамп даже советовал премьер-министру Японии Санаэ Такаичи "не провоцировать Пекин", хотя её офис это отрицает.

Дополнительный резонанс вызвала утечка разговора спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. Согласно опубликованной стенограмме, Уиткофф заявил, что получил широкие полномочия для переговоров о потенциальном мирном соглашении по Украине. Аналитики считают, что это сигнализирует о готовности администрации идти на сделки, которые могут соответствовать интересам Москвы и Пекина.

Эксперты отмечают, что лидеры России и Китая видят в нынешнем подходе США окно возможностей для продвижения собственных долгосрочных целей. По словам представителей стратегического сообщества в Вашингтоне, такой стиль управления уже приводит к ослаблению американских союзов как в Европе, так и в Азии.

