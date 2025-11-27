logo

Трамп одержим желанием заключать сделки: как Путин и Си решили этим воспользоваться
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп одержим желанием заключать сделки: как Путин и Си решили этим воспользоваться

WSJ пишет о том, что РФ и Китай пользуются желанием Трампа заключать сделки, чтобы разрушать союзы США

27 ноября 2025, 15:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Противники США пытаются использовать стремление президента Дональда Трампа к заключению быстрых сделок, чтобы ослабить американские альянсы и подорвать существующий мировой порядок безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Европе Россия пытается воспользоваться желанием Трампа остановить войну в Украине и заключить деловые соглашения с Москвой, сформировав "мирный план", который соответствует многим ее стратегическим целям, среди которых завоевание частей украинской территории и лишение Киева любой надежды на вступление в НАТО.

Параллельно в Азии Китай стремится извлечь политическую выгоду из приоритетов Трампа в сфере торговли. Си Цзиньпин, по данным WSJ, рассчитывает убедить американского лидера отказаться от поддержки Тайваня в обмен на крупное торговое соглашение, которое необходимо Вашингтону. Издание отмечает, что Трамп даже советовал премьер-министру Японии Санаэ Такаичи "не провоцировать Пекин", хотя её офис это отрицает.

Дополнительный резонанс вызвала утечка разговора спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. Согласно опубликованной стенограмме, Уиткофф заявил, что получил широкие полномочия для переговоров о потенциальном мирном соглашении по Украине. Аналитики считают, что это сигнализирует о готовности администрации идти на сделки, которые могут соответствовать интересам Москвы и Пекина.

Эксперты отмечают, что лидеры России и Китая видят в нынешнем подходе США окно возможностей для продвижения собственных долгосрочных целей. По словам представителей стратегического сообщества в Вашингтоне, такой стиль управления уже приводит к ослаблению американских союзов как в Европе, так и в Азии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Макрон дал понять, что мира в Украине в ближайшее время не будет: детали.




Источник: https://www.wsj.com/world/trump-china-russia-deals-allies-1b26393d?mod=hp_lead_pos2
