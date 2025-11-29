Мирний план Трампа насправді створили троє людей: на Заході розкрили деталі

У Майамі-Біч відбулася закрита зустріч, яка, за даними Financial Times, може вплинути на майбутній підхід Вашингтона до війни Росії проти України. Учасниками переговорів стали спецпредставник Дональда Трампа Стів Уіткофф, його зять Джаред Кушнер та один із ключових емісарів Володимира Путіна – голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв.

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

Формально обговорення стосувалося можливого плану припинення війни. Однак, як стверджують західні джерела, справжня мета переговорів була набагато ширшою. Дмитрієв представив американській стороні масштабну економічну програму відновлення російської економіки вартістю близько 2 трлн доларів. У її основі — великі американо-російські проекти, доступ до арктичних ресурсів та використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. Ці кошти, за задумом переговорника, могли стати базою для інвестицій, включаючи "реконструкцію України під керівництвом США".

Кушнер, власник інвестиційного фонду Affinity Partners, за задумом Дмитрієва, грав ключову роль: саме він і Уіткофф мали забезпечити перевагу американського бізнесу в потенційних проектах в Росії та Арктиці.

Пропозиції включали й амбітні ідеї: спільні космічні програми США та РФ, а також місію на Марс за участю SpaceX. Кремль розраховує, що таке партнерство дозволить Вашингтону розглядати Росію як економічну можливість, а не як загрозу і послабить зв'язки США з європейськими союзниками.

Про серйозність намірів свідчать зустрічі представників оточення Путіна – Тимченка, Ковальчука та Ротенбергів – з американськими компаніями. Обговорювалися навіть перспективи відродження газопроводу Північний потік, незважаючи на його підрив та санкції ЄС.

На Заході такі ініціативи викликають різку реакцію. Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що європейцям добре вже відомо, що не йдеться про мир. Йдеться про бізнес.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що означає Женевська зустріч для України: чи світ став ближчим.



