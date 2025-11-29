logo

Мирный план Трампа на самом деле создали три человека: на Западе раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирный план Трампа на самом деле создали три человека: на Западе раскрыли детали

FT пишет о том, что в Кремле пытаются использовать бизнес-интересы для изменения геополитики

29 ноября 2025, 13:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Майами-Бич состоялась закрытая встреча, которая, по данным Financial Times, может повлиять на будущий подход Вашингтона к войне России против Украины. Участниками переговоров стали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и один из ключевых эмиссаров Владимира Путина – глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев.

Мирный план Трампа на самом деле создали три человека: на Западе раскрыли детали

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

Формально обсуждение касалось возможного плана прекращения войны. Однако, как утверждают западные источники, истинная цель переговоров была гораздо шире. Дмитриев представил американской стороне масштабную экономическую программу восстановления российской экономики стоимостью около 2 триллионов долларов. В её основе — крупные американо-российские проекты, доступ к арктическим ресурсам и использование примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе. Эти средства, по замыслу переговорщика, могли бы стать базой для инвестиций, включая "реконструкцию Украины под руководством США".

Кушнер, владелец инвестиционного фонда Affinity Partners, по замыслу Дмитриева, играл ключевую роль: именно он и Уиткофф должны были обеспечить преимущество американского бизнеса в потенциальных проектах в России и Арктике.

Предложения включали и амбициозные идеи: совместные космические программы США и РФ, а также миссию на Марс с участием SpaceX. Кремль рассчитывает, что подобное партнёрство позволит Вашингтону рассматривать Россию как экономическую возможность, а не как угрозу, и ослабит связи США с европейскими союзниками.

О серьёзности намерений свидетельствуют встречи представителей окружения Путина – Тимченко, Ковальчука и Ротенбергов — с американскими компаниями. Обсуждались даже перспективы "возрождения" газопровода "Северный поток", несмотря на его подрыв и санкции ЕС.

На Западе подобные инициативы вызывают резкую реакцию. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил, что европейцам хорошо уже известно, что речь идёт не о мире. Речь идёт о бизнесе.

Читайте также на портале "Комментарии" — что означает Женевская встреча для Украины: стал ли мир ближе.




Источник: https://www.wsj.com/world/russia/russia-u-s-peace-business-ties-4db9b290
