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Мирний план Трампа для України: Київ готується до небезпечного вибору

У Зеленського бачать у Вашингтоні ключ до завершення війни, але побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичної перемоги може підштовхнути Україну до невигідної угоди

14 серпня 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Київ дедалі більше схиляється до думки, що без прямої участі США досягти прийнятної мирної угоди з Росією буде надзвичайно складно. Водночас у владі України обговорюють принципове питання: чи стане Вашингтон гарантом домовленостей, які зможе прийняти Київ, чи адміністрація Дональда Трампа спробує тиснути на Україну заради швидкого результату. Про це пише Politico.

Мирний план Трампа для України: Київ готується до небезпечного вибору

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у Києві сформувалися два основні підходи. Перший полягає в тому, що американська дипломатична участь у будь-якій формі залишається найреальнішим шляхом до завершення війни. У цьому контексті українська сторона зацікавлена у приїзді представників Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Трамп раніше заявляв, що його переговорна команда має відвідати Київ. Водночас Віткофф і Кушнер уже неодноразово контактували з Москвою, але їхній візит до української столиці досі не відбувся.

Інший сценарій у Києві вважають значно небезпечнішим. Якщо миротворчі ініціативи Вашингтона на інших напрямках зазнають невдачі, Білий дім може отримати додатковий стимул продемонструвати зовнішньополітичний успіх саме в Україні.

У такому разі, припускають співрозмовники Politico, Вашингтон може наполягати на домовленості, яка буде ближчою до вимог Москви. Для України це означатиме ризик появи миру, умови якого можуть виявитися неприйнятними.

Водночас ситуація на полі бою, за оцінками окремих американських експертів, може працювати на користь Києва. Колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Даніель Фрід вважає, що саме Україна потенційно має кращі перспективи для позитивного результату, ніж інші дипломатичні напрямки, які зараз намагається врегулювати адміністрація Трампа.

Таким чином, для Києва участь США залишається необхідною, але головне питання – якою буде ціна американського посередництва.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з'явився реальний шанс посадити Путіна за стіл переговорів: на Заході розкрили деталі.




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Джерело: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2026/08/13/ukraine-worries-which-washington-itll-get-01036510
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