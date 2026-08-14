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Мирный план Трампа для Украины: Киев готовится к опасному выбору

У Зеленского видят в Вашингтоне ключ к завершению войны, но опасаются, что стремление Трампа к дипломатической победе может подтолкнуть Украину к невыгодному соглашению

14 августа 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Киев все больше склоняется к мнению, что без прямого участия США достичь приемлемого мирного соглашения с Россией будет очень сложно. В то же время, во власти Украины обсуждают принципиальный вопрос: станет ли Вашингтон гарантом договоренностей, которые сможет принять Киев, или администрация Дональда Трампа попытается давить на Украину ради быстрого результата. Об этом пишет Politico.

Мирный план Трампа для Украины: Киев готовится к опасному выбору

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным издания, в Киеве сформировались два основных подхода. Первое состоит в том, что американское дипломатическое участие в любой форме остается самым реальным путем до завершения войны. В этом контексте украинская сторона заинтересована в приезде представителей Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Трамп ранее заявлял, что его переговорная команда должна посетить Киев. В то же время Виткофф и Кушнер уже неоднократно контактировали с Москвой, но их визит в украинскую столицу до сих пор не состоялся.

Другой сценарий в Киеве считают гораздо более опасным. Если миротворческие инициативы Вашингтона по другим направлениям терпят неудачу, Белый дом может получить дополнительный стимул продемонстрировать внешнеполитический успех именно в Украине.

В таком случае, предполагают собеседники Politico, Вашингтон может настаивать на договоренности, которая будет ближе к требованиям Москвы. Для Украины это означает риск появления мира, условия которого могут оказаться неприемлемыми.

В то же время, ситуация на поле боя, по оценкам отдельных американских экспертов, может работать в пользу Киева. Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Даниэль Фрид считает, что именно у Украины потенциально есть лучшие перспективы для положительного результата, чем другие дипломатические направления, которые сейчас пытается урегулировать администрация Трампа.

Таким образом, для Киева участие США остается необходимым, но главный вопрос – какой будет цена американского посредничества.

Также издание "Комментарии" сообщало – появился реальный шанс усадить Путина за стол переговоров: на Западе раскрыли детали.




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Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2026/08/13/ukraine-worries-which-washington-itll-get-01036510
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