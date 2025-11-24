Мирний план стане фіаско Зеленського: розкрито цинічний задум Трампа

Дональд Трамп зробив жорстку заяву щодо подальшої підтримки України. Він попередив, що якщо президент Володимир Зеленський відмовиться підписати запропонований США мирний план, Києву доведеться "боротись з усіх сил", адже, за словами Трампа, Білий дім у такому разі "перестане продавати зброю". Політолог Петро Олещук називає такі ультиматуми прямим шантажем та припускає, що подібний тиск з боку США може лише посилюватися.

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, Україні варто шукати підтримку серед тих європейських і американських політиків, які також не схвалюють нинішні пропозиції Вашингтона і виступають проти нав’язування умов.

Олещук зазначив, що щойно з’явилася інформація про мирну ініціативу, стало зрозуміло: американські склади раптом можуть "закінчити або зникнути" з озброєнням, необхідним Україні. За його прогнозами, згодом можна очікувати й на інші кроки тиску — зокрема, можливе підписання міністром оборони США Пітом Гегсетом документа, який обмежить передачу Києву розвідданих.

"Зеленського шантажують, це поза сумнівом", — наголосив політолог.

Він підкреслив, що стратегія Трампа полягає в тому, щоб якомога швидше "протиснути необхідні норми" та поставити всіх союзників перед фактом. Утім, як серед демократів, так і серед республіканців у США, а також серед представників європейських країн, є чимало політиків, що виступають проти такого підходу. Саме підтримка цих партнерів може стати важливим ресурсом для України.

Трамп, зі свого боку, стверджує, що запропонований мирний план не є "остаточною пропозицією" і теоретично може бути змінений. Водночас він фактично встановив дедлайн: Україна має висловити свою позицію щодо плану до 27 листопада.

23 листопада міністр армії США Ден Дрісколл, спецпосланець Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо зустрінуться з українськими представниками у швейцарській Женеві, щоб узгодити підходи до майбутніх переговорів і прояснити позиції щодо американської ініціативи.

