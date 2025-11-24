logo

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мирный план станет фиаско Зеленского: раскрыт циничный замысел Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирный план станет фиаско Зеленского: раскрыт циничный замысел Трампа

Дональд Трамп предупредил, что в случае отказа от мирного плана США, Украина рискует остаться без американского вооружения

24 ноября 2025, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Дональд Трамп сделал жесткое заявление о дальнейшей поддержке Украины. Он предупредил, что если президент Владимир Зеленский откажется подписать предложенный США мирный план, Киеву придется " сражаться изо всех сил " , ведь, по словам Трампа, Белый дом в таком случае "перестанет продавать оружие". Политолог Петр Олещук называет такие ультиматумы прямым шантажом и предполагает, что подобное давление со стороны США может только усиливаться.

Мирный план станет фиаско Зеленского: раскрыт циничный замысел Трампа

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, Украине следует искать поддержку среди европейских и американских политиков, которые также не одобряют нынешние предложения Вашингтона и выступают против навязывания условий.

Олещук отметил, что как только появилась информация о мирной инициативе, стало ясно: американские склады вдруг могут "окончить или исчезнуть" с вооружением, необходимым Украине. По его прогнозам, впоследствии можно ожидать и других шагов давления — в частности, возможно подписание министром обороны США Питом Гегсетом документа, который ограничит передачу Киеву разведданных.

" Зеленского шантажируют, это несомненно " , — подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что стратегия Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее "продавить необходимые нормы" и поставить всех союзников перед фактом. Впрочем, как среди демократов, так и среди республиканцев в США, а также среди представителей европейских стран есть немало политиков, выступающих против такого подхода. Именно поддержка этих партнеров может стать важнейшим ресурсом для Украины.

Трамп со своей стороны утверждает, что предложенный мирный план не является "окончательным предложением" и теоретически может быть изменен. В то же время он фактически установил дедлайн: Украина должна высказать свою позицию по плану до 27 ноября.

23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио встретятся с украинскими представителями в швейцарской Женеве, чтобы согласовать подходы к предстоящим переговорам и прояснить позиции по американской инициативе.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на постоянные заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы стабильности экономической ситуации в государстве-агрессоре, даже в рамках российских пропагандистских медиа все чаще раздаются противоположные оценки. Официальная риторика об "отсутствии проблем" все больше противоречит реальности, которую уже не могут умалчивать даже лояльные эксперты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/mirniy-plan-ssha-shho-mozhe-chekati-ukrayinu_n2957940
Теги:

Новости

Все новости