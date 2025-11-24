Мирный план станет фиаско Зеленского: раскрыт циничный замысел Трампа

Дональд Трамп сделал жесткое заявление о дальнейшей поддержке Украины. Он предупредил, что если президент Владимир Зеленский откажется подписать предложенный США мирный план, Киеву придется " сражаться изо всех сил " , ведь, по словам Трампа, Белый дом в таком случае "перестанет продавать оружие". Политолог Петр Олещук называет такие ультиматумы прямым шантажом и предполагает, что подобное давление со стороны США может только усиливаться.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, Украине следует искать поддержку среди европейских и американских политиков, которые также не одобряют нынешние предложения Вашингтона и выступают против навязывания условий.

Олещук отметил, что как только появилась информация о мирной инициативе, стало ясно: американские склады вдруг могут "окончить или исчезнуть" с вооружением, необходимым Украине. По его прогнозам, впоследствии можно ожидать и других шагов давления — в частности, возможно подписание министром обороны США Питом Гегсетом документа, который ограничит передачу Киеву разведданных.

" Зеленского шантажируют, это несомненно " , — подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что стратегия Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее "продавить необходимые нормы" и поставить всех союзников перед фактом. Впрочем, как среди демократов, так и среди республиканцев в США, а также среди представителей европейских стран есть немало политиков, выступающих против такого подхода. Именно поддержка этих партнеров может стать важнейшим ресурсом для Украины.

Трамп со своей стороны утверждает, что предложенный мирный план не является "окончательным предложением" и теоретически может быть изменен. В то же время он фактически установил дедлайн: Украина должна высказать свою позицию по плану до 27 ноября.

23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио встретятся с украинскими представителями в швейцарской Женеве, чтобы согласовать подходы к предстоящим переговорам и прояснить позиции по американской инициативе.

