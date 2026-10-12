logo_ukra

BTC/USD

83158

ETH/USD

2500.61

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мирний план для України має критичну проблему: експерт попередив про найгірший сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Мирний план для України має критичну проблему: експерт попередив про найгірший сценарій

олітолог Ігор Рейтерович пояснив, чому мирні домовленості не гарантують завершення війни та що може дозволити Кремлю продовжити агресію

12 жовтня 2026, 16:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








США та європейські країни обговорюють можливий мирний план для України та Росії, який передбачає відбудову зруйнованих територій, безпекові гарантії для Києва, економічні домовленості з Москвою та припинення бойових дій по лінії фронту. Водночас окремі положення потенційної угоди викликають занепокоєння, адже можуть відкрити Росії шлях до відновлення енергетичної співпраці з Європою, а окуповані українські території фактично залишатимуться під контролем Кремля.

Мирний план для України має критичну проблему: експерт попередив про найгірший сценарій

Фото: з відкритих джерел

Однак ключова проблема полягає в тому, чи готова Москва справді припинити війну та виконувати можливі домовленості. Політолог Ігор Рейтерович звертає увагу, що сам перелік пропозицій не гарантує результату, якщо міжнародні партнери не матимуть дієвих інструментів впливу на Кремль.

"Ми не бачимо поки жодних інструментів і механізмів, які змусили б Росію взяти його до відома і почати виконувати. Що може змусити Росію зараз погодитися на цей план? Оце найголовніша історія, яка незрозуміла", — наголосив політолог. 

На його думку, існує суперечність між спробами Вашингтону просувати мирні домовленості та кроками, які можуть заохочувати Росію продовжувати бойові дії. Якщо Москва не відчуватиме достатнього тиску, вона може використати переговорний процес для висування нових вимог або домагатися вигідніших для себе умов.

Окремі ризики пов’язані з можливим поверненням російських енергоносіїв на європейський ринок. Такий сценарій потребуватиме особливої обережності, адже енергетична співпраця раніше була для Кремля не лише джерелом доходів, а й інструментом політичного впливу на європейські країни.

Рейтерович вважає, що участь європейських партнерів у дипломатичному процесі може бути позитивним сигналом для України. Проте сам факт обговорення плану ще не означає наближення завершення війни. Вирішальним стане те, чи зможуть США та Європа сформувати умови, за яких Росія буде зацікавлена не просто вести переговори, а й реально припинити агресію.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна Росії проти України може завершитися дипломатичним шляхом, однак умови майбутніх домовленостей значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті. Важливу роль відіграватимуть результати бойових дій, спроможність української армії стримувати противника та рівень міжнародної підтримки.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=twRRjUHPPdY
Теги:

Новини

Всі новини