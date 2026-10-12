Мирний план для України має критичну проблему: експерт попередив про найгірший сценарій



















США та європейські країни обговорюють можливий мирний план для України та Росії, який передбачає відбудову зруйнованих територій, безпекові гарантії для Києва, економічні домовленості з Москвою та припинення бойових дій по лінії фронту. Водночас окремі положення потенційної угоди викликають занепокоєння, адже можуть відкрити Росії шлях до відновлення енергетичної співпраці з Європою, а окуповані українські території фактично залишатимуться під контролем Кремля.

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Однак ключова проблема полягає в тому, чи готова Москва справді припинити війну та виконувати можливі домовленості. Політолог Ігор Рейтерович звертає увагу, що сам перелік пропозицій не гарантує результату, якщо міжнародні партнери не матимуть дієвих інструментів впливу на Кремль.

"Ми не бачимо поки жодних інструментів і механізмів, які змусили б Росію взяти його до відома і почати виконувати. Що може змусити Росію зараз погодитися на цей план? Оце найголовніша історія, яка незрозуміла", — наголосив політолог.

На його думку, існує суперечність між спробами Вашингтону просувати мирні домовленості та кроками, які можуть заохочувати Росію продовжувати бойові дії. Якщо Москва не відчуватиме достатнього тиску, вона може використати переговорний процес для висування нових вимог або домагатися вигідніших для себе умов.

Окремі ризики пов’язані з можливим поверненням російських енергоносіїв на європейський ринок. Такий сценарій потребуватиме особливої обережності, адже енергетична співпраця раніше була для Кремля не лише джерелом доходів, а й інструментом політичного впливу на європейські країни.

Рейтерович вважає, що участь європейських партнерів у дипломатичному процесі може бути позитивним сигналом для України. Проте сам факт обговорення плану ще не означає наближення завершення війни. Вирішальним стане те, чи зможуть США та Європа сформувати умови, за яких Росія буде зацікавлена не просто вести переговори, а й реально припинити агресію.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна Росії проти України може завершитися дипломатичним шляхом, однак умови майбутніх домовленостей значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті. Важливу роль відіграватимуть результати бойових дій, спроможність української армії стримувати противника та рівень міжнародної підтримки.