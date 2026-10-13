Яким буде фінал війни в Україні: Сирський ошелешив єдиним вірогідним сценарієм

Війна Росії проти України може завершитися дипломатичним шляхом, однак умови майбутніх домовленостей значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті. Важливу роль відіграватимуть результати бойових дій, спроможність української армії стримувати противника та рівень міжнародної підтримки. Про це в інтерв’ю BBC заявив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, перебіг переговорів може суттєво відрізнятися залежно від становища сторін на полі бою. Якщо одна зі сторін втрачатиме позиції та опиниться у складному становищі, її переговорні можливості будуть іншими, ніж у ситуації, коли противник не має значної переваги й зазнає відчутних втрат.

"Усі переговори, звичайно, залежать від успіху ведення бойових дій", — наголосив Сирський.

Колишній головнокомандувач також зазначив, що визначити конкретні терміни можливого завершення війни наразі складно. На розвиток подій впливає ціла низка обставин, зокрема стійкість українського суспільства та готовність міжнародних партнерів продовжувати допомогу Києву.

"Це залежить від багатьох чинників. І, звичайно, стійкості не тільки нашого народу, а й підтримки з боку наших партнерів і союзників", — пояснив він.

Водночас подальший перебіг війни залежатиме не лише від дій українських військових, а й від ресурсів, якими володіють обидві сторони, та обсягів зовнішньої допомоги. Україні необхідні фінансування, озброєння й розвідувальна інформація від партнерів. Росія, попри економічні обмеження, продовжує отримувати підтримку з боку Китаю та Північної Кореї.

Серед можливих сценаріїв розвитку подій експерти розглядають продовження бойових дій із нинішньою інтенсивністю, збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу або посилення підтримки Росії з боку Китаю.

Портал "Коментарі" вже писав, що домовленість між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального може мати серйозні наслідки для України. Кремль здатний використати її не лише для економічної вигоди, а й для посилення політичного впливу на американського президента. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи можливі наслідки так званої дизельної угоди.