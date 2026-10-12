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Мирный план для Украины имеет критическую проблему: эксперт предупредил о худшем сценарии

олитолог Игорь Рейтерович объяснил, почему мирные договоренности не гарантируют завершение войны и что может позволить Кремлю продолжить агрессию

12 октября 2026, 16:35
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Клименко Елена








США и европейские страны обсуждают возможный мирный план для Украины и России, предусматривающий восстановление разрушенных территорий, гарантии безопасности для Киева, экономические договоренности с Москвой и прекращение боевых действий по линии фронта. В то же время, отдельные положения потенциального соглашения вызывают беспокойство, ведь могут открыть России путь к возобновлению энергетического сотрудничества с Европой, а оккупированные украинские территории фактически будут оставаться под контролем Кремля.

Мирный план для Украины имеет критическую проблему: эксперт предупредил о худшем сценарии

Фото: из открытых источников

Однако ключевая проблема состоит в том, готова ли Москва действительно прекратить войну и выполнять возможные договоренности. Политолог Игорь Рейтерович обращает внимание , что сам перечень предложений не гарантирует результата, если у международных партнеров нет действенных инструментов влияния на Кремль.

"Мы не видим пока никаких инструментов и механизмов, которые заставили бы Россию принять его в известность и начать выполнять. Что может заставить Россию сейчас согласиться на этот план? Это самая главная история, которая непонятна", — подчеркнул политолог.

По его мнению, существует противоречие между попытками Вашингтона продвигать мирные договоренности и шагами, способными поощрять Россию продолжать боевые действия. Если Москва не будет испытывать достаточное давление, она может использовать переговорный процесс для выдвижения новых требований или добиваться более выгодных для себя условий.

Отдельные опасности соединены с вероятным возвратом русских энергоносителей на европейский рынок. Такой сценарий будет нуждаться в особой осторожности, ведь энергетическое сотрудничество раньше было для Кремля не только источником доходов, но и инструментом политического влияния на европейские страны.

Рейтерович считает, что участие европейских партнеров в дипломатическом процессе может быть положительным сигналом для Украины. Однако сам факт обсуждения плана еще не означает приближающегося завершения войны. Решающим станет то, смогут ли США и Европа сформировать условия, при которых Россия будет заинтересована не просто вести переговоры, но реально прекратить агрессию.

Портал "Комментарии" уже писал , что война России против Украины может завершиться дипломатическим путем, однако условия будущих договоренностей будут в значительной степени зависеть от ситуации на фронте. Важную роль будут играть результаты боевых действий, способность украинской армии сдерживать противника и уровень международной поддержки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=twRRjUHPPdY
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