Мирний договір зараз неможливий: військові критично оцінили результати перемовин

Переговорний трек триває — українська та американська сторони пропрацювали мирний план, запропонований президентом США Дональдом Трампом.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов прокоментував заяви світових лідерів та пояснив, чому мирний договір неможливий. Він вказав на цілі та можливості сторін.

Україна — хоче миру та згодна на зупинку бойових дій по лінії фронту. Вимагає гарантій безпеки та гроші на відновлення зруйнованої інфраструктури.

США — хочуть укладання миру, щоб вписати пану Трампу цей результат в актив, отримати премію миру та займатися бізнесом з Росією на шкоду китайським інтересам.

Європа — хоче такого миру, щоб їй точно нічого не загрожувало.

Росія — хоче демонстративної перемоги, як мінімум захоплення Донецької області, Запорізької та Херсонської, низка умов щодо України та зняття санкцій.

За словами військового, Україна, за фінансової підтримки Європи, може продовжувати війну та тримати оборону. Опір, як пояснив військовий, робить в найближчому майбутньому для Росії нереальним окупацію територій, які вони вписали до Конституції. Росія – може продовжувати війну ще мінімум кілька місяців чи рік із колишньою інтенсивністю. Але економіка вже тріщить і в Москві це розуміють. Європа та США. Можуть умовляти, тиснути, але реально швидких важелів тиску на Росію у них немає. А Україна і так погоджується багато на що.

“Висновки очевидні. Як би інтенсивно не йшли переговори, на які б поступки та рішення не йшли учасники, але рано чи пізно Україна та Росія впираються у питання територій. Де бачення компромісу настільки різне, що вийти на загальне рішення зараз неможливо… Мирний договір зараз неможливий математично. А від перемир'я, навіть різдвяного, Росія вже сьогодні відмовилася”, — зауважив військовий.

