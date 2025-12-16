Мирный договор сейчас невозможен: военные критически оценили результаты переговоров

Переговорный трек продолжается – украинская и американская стороны проработали мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов прокомментировал заявления мировых лидеров и объяснил, почему мирный договор невозможен. Он указал на цели и возможности сторон.

Украина - хочет мира и согласна на остановку боевых действий по линии фронта. Требует гарантий безопасности и деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры.

США — хотят заключения мира, чтобы вписать господину Трампу этот результат в актив, получить премию мира и заниматься бизнесом с Россией в ущерб китайским интересам.

Европа – хочет такого мира, чтобы ей точно ничего не угрожало.

Россия - хочет демонстративной победы, как минимум захвата Донецкой области, Запорожской и Херсонской, ряд условий относительно Украины и снятия санкций.

По словам военного, Украина при финансовой поддержке Европы может продолжать войну и держать оборону. Сопротивление, как объяснил военный, оказывает в ближайшем будущем для России нереальным оккупацию территорий, которые они вписали в Конституцию. Россия – может продолжать войну еще минимум несколько месяцев или год с прежней интенсивностью. Но экономика уже трещит и в Москве это понимают. Европа и США. Могут уговаривать, давить, но реально быстрых рычагов давления на Россию у них нет. А Украина и так соглашается на многое

"Выводы очевидны. Как бы интенсивно ни шли переговоры, на какие бы уступки и решения ни шли участники, но рано или поздно Украина и Россия упираются в вопросы территорий. Где видение компромисса настолько разное, что выйти на общее решение сейчас невозможно... Мирный договор сейчас невозможен математически. А от перемирия, даже рождественского, Россия уже сегодня отказалась”, — отметил военный.

