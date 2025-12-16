Мирный договор сейчас невозможен: военные критически оценили результаты переговоров

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Переговорный трек продолжается – украинская и американская стороны проработали мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов прокомментировал заявления мировых лидеров и объяснил, почему мирный договор невозможен. Он указал на цели и возможности сторон.
Украина - хочет мира и согласна на остановку боевых действий по линии фронта. Требует гарантий безопасности и деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры.
США — хотят заключения мира, чтобы вписать господину Трампу этот результат в актив, получить премию мира и заниматься бизнесом с Россией в ущерб китайским интересам.
Европа – хочет такого мира, чтобы ей точно ничего не угрожало.
Россия - хочет демонстративной победы, как минимум захвата Донецкой области, Запорожской и Херсонской, ряд условий относительно Украины и снятия санкций.
По словам военного, Украина при финансовой поддержке Европы может продолжать войну и держать оборону. Сопротивление, как объяснил военный, оказывает в ближайшем будущем для России нереальным оккупацию территорий, которые они вписали в Конституцию. Россия – может продолжать войну еще минимум несколько месяцев или год с прежней интенсивностью. Но экономика уже трещит и в Москве это понимают. Европа и США. Могут уговаривать, давить, но реально быстрых рычагов давления на Россию у них нет. А Украина и так соглашается на многое
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто предложил установить рождественское перемирие.