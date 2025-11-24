Мирна угода щодо України: у Польщі терміново виступили із ультиматумом

Низка положень мирного плану щодо завершення війни в Україні, який представили США та Росія, потребує суттєвого доопрацювання, оскільки частина пропозицій є неприйнятною. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

"Будь-яке мирне рішення щодо України має посилювати, а не підривати нашу безпеку", — наголосив Туск.

За словами польського очільника уряду, лідери ЄС, які брали участь у неформальних переговорах в Анголі, провели ґрунтовну дискусію щодо можливих умов мирної угоди. Вони дійшли висновку, що всі 28 пунктів, запропонованих Вашингтоном і Москвою, потребують перегляду, адже частина з них є абсолютно "неприйнятною".

Раніше низка положень мирного плану щодо завершення війни в Україні, який представили США та Росія, потребує суттєвого доопрацювання, оскільки частина пропозицій є неприйнятною. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає The Guardian.

"Будь-яке мирне рішення щодо України має посилювати, а не підривати нашу безпеку", — наголосив Туск.

За словами польського очільника уряду, лідери ЄС, які брали участь у неформальних переговорах в Анголі, провели ґрунтовну дискусію щодо можливих умов мирної угоди. Вони дійшли висновку, що всі 28 пунктів, запропонованих Вашингтоном і Москвою, потребують перегляду, адже частина з них є абсолютно "неприйнятною".

Туск підкреслив, що ключовим є те, щоб жоден можливий компроміс не підривав обороноздатність Польщі та Європи загалом.

Він також зауважив, що мирні домовленості не повинні створювати переваг для агресора, й додав, що країни Євросоюзу дедалі більше схиляються до ухвалення рішень щодо заморожених російських активів.

"Європа не може оплачувати наслідки російських дій", — підкреслив прем’єр.

Водночас він визнав, що частина держав ЄС досі не визначилася, втім, він переконаний, що країни значно ближчі до консенсусу стосовно використання заморожених активів для підтримки України зараз і в період її відбудови.

Польський прем’єр додав, що перемовини залишаються вкрай чутливими, оскільки європейські лідери прагнуть зберегти підтримку США.

"Європа має виступати єдиним фронтом. Ми зробимо все можливе, щоб Сполучені Штати залишалися на нашому боці. Протидіяти Росії ми повинні спільно, а не окремими країнами", — зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про новий американський план врегулювання війни. Документ містить 28 пунктів, що визначають можливу модель переговорів.

Раніше до України приїздили високопоставлені американські військові, які разом з українськими фахівцями опрацьовували запропоновані положення. Протягом вихідних консультації між Києвом та Вашингтоном продовжилися в Женеві.

Як вже писали "Коментарі", президент Чехії Петр Павел наголосив, що Україна повинна бути повністю залучена до будь-яких переговорів щодо мирного врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє The Guardian.