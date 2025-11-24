logo

BTC/USD

88710

ETH/USD

2958.79

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мирное соглашение по Украине: в Польше срочно выступили с ультиматумом
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирное соглашение по Украине: в Польше срочно выступили с ультиматумом

Премьер Польши отметил, что переговоры все еще «хрупкие», ведь европейские лидеры пытаются сохранить поддержку США.

24 ноября 2025, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ряд положений мирного плана по завершению войны в Украине, который представили США и Россия, требует существенной доработки, поскольку часть предложений неприемлема. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает The Guardian .

Мирное соглашение по Украине: в Польше срочно выступили с ультиматумом

Фото: из открытых источников

"Любое мирное решение в отношении Украины должно усиливать, а не взрывать нашу безопасность", — подчеркнул Туск.

По словам польского главы правительства, лидеры ЕС, принимавшие участие в неформальных переговорах в Анголе, провели обстоятельную дискуссию по поводу возможных условий мирного соглашения. Они пришли к выводу, что все 28 пунктов, предложенных Вашингтоном и Москвой, нуждаются в пересмотре, ведь часть из них абсолютно "неприемлема".

Ранее ряд положений мирного плана по завершению войны в Украине, который представили США и Россия, требует существенной доработки, поскольку часть предложений неприемлема. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

"Любое мирное решение в отношении Украины должно усиливать, а не взрывать нашу безопасность", — подчеркнул Туск.

По словам польского главы правительства, лидеры ЕС, принимавшие участие в неформальных переговорах в Анголе, провели обстоятельную дискуссию по поводу возможных условий мирного соглашения. Они пришли к выводу, что все 28 пунктов, предложенных Вашингтоном и Москвой, нуждаются в пересмотре, ведь часть из них абсолютно "неприемлема".

Туск подчеркнул, что ключевым является то, чтобы ни один возможный компромисс не подрывал обороноспособность Польши и Европы в целом.

Он также отметил, что мирные договоренности не должны создавать преимущества для агрессора, и добавил, что страны Евросоюза все больше склоняются к принятию решений по замороженным российским активам.

"Европа не может оплачивать последствия российских действий", — подчеркнул премьер.

В то же время он признал, что часть государств ЕС до сих пор не определилась, однако он убежден, что страны значительно ближе к консенсусу относительно использования замороженных активов для поддержки Украины сейчас и в период ее восстановления.

Польский премьер добавил, что переговоры остаются очень чувствительными, поскольку европейские лидеры стремятся сохранить поддержку США.

"Европа должна выступать единым фронтом. Мы сделаем все возможное, чтобы Соединенные Штаты оставались на нашей стороне. Противодействовать России мы должны сообща, а не отдельными странами", — отметил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о новом американском плане урегулирования войны. Документ содержит 28 пунктов, определяющих возможную модель переговоров.

Ранее в Украину приезжали высокопоставленные американские военные, вместе с украинскими специалистами прорабатывавшие предложенные положения. В течение выходных консультации между Киевом и Вашингтоном продолжились в Женеве.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Украина должна быть полностью вовлечена в любые переговоры по мирному урегулированию войны с Россией. Об этом сообщает The Guardian.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости