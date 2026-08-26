Мир в Україні став остаточною ілюзією: на Заході попередили про жахливий задум Путіна

Війна Росії проти України не завершиться стійким миром, доки Кремль не відмовиться від імперського бачення сусідньої держави та не визнає її право на незалежне існування. Такий висновок зробили аналітики Atlantic Council, аналізуючи історичні причини російської агресії та політику Володимира Путіна.

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Автори нагадують, що після відновлення незалежності України у 1991 році значна частина російської політичної еліти так і не прийняла остаточний вихід Києва з-під контролю Москви. Зі зміцненням Росії після розпаду СРСР реваншистські настрої лише посилилися.

Особливого масштабу ця політика набула за Путіна. У матеріалі зазначається, що російський лідер розглядає Україну крізь призму колишніх імперських володінь, а її повернення під контроль Москви — як одну з умов відновлення статусу Росії як великої імперської держави.

Водночас успішна, демократична та інтегрована до Європи Україна становить загрозу саме для цієї моделі, оскільки демонструє можливість розвитку поза політичним впливом Кремля.

Спочатку Москва намагалася утримувати Україну у своїй орбіті політичними та економічними важелями. Після провалу цієї стратегії Росія перейшла до військової сили: у 2014 році окупувала Крим і розпочала агресію на Донбасі, а у 2022-му — повномасштабне вторгнення.

Паралельно Путін дедалі відвертіше став заперечувати окремішність української нації. Він просував тезу про росіян та українців як "один народ", порівнював свою політику із завоюваннями Петра I та представляв окупацію українських земель як їхнє нібито "повернення".

Саме тому, наголошують аналітики, навіть припинення бойових дій саме по собі не усуне першопричину конфлікту. Справжнє завершення війни можливе лише після краху російської імперської ідеї щодо України та визнання Москвою її повного суверенітету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Росії знову вдалися до погроз на адресу європейських держав, цього разу заговоривши про можливе застосування балістичної ракети "Орєшнік". Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов закликав російське військове керівництво розглянути удар по одному з підприємств у Європі, яке займається виробництвом безпілотників.