Мир в Украине стал окончательной иллюзией: на Западе предупредили об ужасном замысле Путина

Война России против Украины не завершится устойчивым миром, пока Кремль не откажется от имперского видения соседнего государства и не признает его право на независимое существование. К такому выводу пришли аналитики Atlantic Council, анализируя исторические причины российской агрессии и политику Владимира Путина.

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Авторы напоминают, что после обновления независимости Украины в 1991 году значительная часть российской политической элиты так и не приняла окончательный выход Киева из-под контроля Москвы. С укреплением России после распада СССР реваншистские настроения только усилились.

Особый масштаб эта политика приобрела при Путине. В материале отмечается, что российский лидер рассматривает Украину сквозь призму бывших имперских владений, а ее возвращение под контроль Москвы как одно из условий восстановления статуса России как великого имперского государства.

В то же время успешная, демократическая и интегрированная в Европу Украина представляет угрозу именно этой модели, поскольку демонстрирует возможность развития вне политического влияния Кремля.

Сначала Москва пыталась удерживать Украину на своей орбите политическими и экономическими рычагами. После провала этой стратегии Россия перешла в военную силу: в 2014 году оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе, а в 2022-м — полномасштабное вторжение.

Параллельно Путин все откровеннее стал отрицать отдельность украинской нации. Он продвигал тезис о русских и украинцах как "один народ", сравнивал свою политику с завоеваниями Петра I и представлял оккупацию украинских земель как их якобы "возвращение".

Именно поэтому, отмечают аналитики, даже прекращение боевых действий само по себе не устранит первопричину конфликта. Настоящее завершение войны возможно только после краха российской имперской идеи по Украине и признания Москвой ее полного суверенитета.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в России снова прибегли к угрозам в адрес европейских государств, на этот раз заговорив о возможном применении баллистической ракеты "Орешник". Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев призвал российское военное руководство рассмотреть удар по одному из предприятий в Европе, занимающемуся производством беспилотников.