Мир в Україні стане проблемою: ШІ розкрив, хто найбільше боїться завершення війни

Завершення війни в Україні вигідне не всім. Експерти неодноразово зазначали, що Путін боїться завершення війни, адже доведеться пояснювати суспільству провали. Китай не хоче завершення війни в Україні, адже це закріплює залежність Росії. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, хто найбільше боїться завершення війни в Україні і чому.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

ChatGPT вважає, що найбільше завершення війни може лякати частину російської політичної та силової верхівки. Поки тривають бойові дії, війну можна використовувати як пояснення для жорстких рішень, великих військових витрат та придушення незгоди.

Після завершення війни виникне інше питання: що робити далі? За логікою відповіді чат-бота, якщо завершення не можна буде подати російському суспільству як перемогу, владі доведеться пояснювати людські втрати, санкції, економічні проблеми та роки ізоляції.

ChatGPT також вказує на частину російських еліт, яка прагне стабільності через зростання витрат на війну. У такій ситуації мир для звичайних людей означає повернення до нормального життя, а для частини системи — невизначеність і необхідність відповідати на старі запитання.

Gemini переносить акцент на тих, хто, за його версією, перетворив війну на джерело прибутку та політичного захисту. Чат-бот говорить про людей, які можуть використовувати воєнні умови для сумнівних схем, великих закупівель та бюджетних витрат.

Після завершення війни, йдеться у відповіді, такі рішення можуть опинитися під значно більшою увагою суспільства. Окремо Gemini згадує тих, хто побудував на війні політичну монополію або зміцнив владу. Мир, за цією логікою, може означати для них питання щодо витрачених коштів, реформ та підготовки до війни. Чат-бот натякає, що у мирній Україні виникнуть незручні питання до політиків.

Grok називає головними противниками завершення війни лідера РФ Володимира Путіна та його найближче оточення. На думку чат-бота, війна стала для них способом утримувати владу.

Після її завершення можуть постати питання про загиблих, мобілізацію, економіку на воєнних рейках та відповідальних за ухвалені рішення. Поруч із Кремлем Grok називає російських силовиків і частину військових, які звикли до великих грошей та контролю. Також згадуються світові виробники зброї, для яких війна означає великі прибутки.

DeepSeek розширює перелік. Він також говорить про політичні еліти Києва та Москви, воєнно-промисловий комплекс і частину західних політиків. У відповіді стверджується, що війна для окремих політичних груп може бути джерелом влади, а для виробників зброї — прибутків.

Водночас DeepSeek наголошує: звичайні люди в Україні та Росії хочуть тиші.

Отже, всі чотири чат-боти сходяться на одному: завершення війни може бути особливо небажаним для тих, чия влада, гроші або вплив пов’язані з воєнною системою. Відрізняються вони переліком таких груп: ChatGPT та Grok насамперед говорять про російську верхівку, Gemini — про воєнні схеми та політичну владу, а DeepSeek додає до цього українські й західні політичні групи та виробників зброї.

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