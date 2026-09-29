Українців дедалі активніше закликають готуватися до складної зими: купувати генератори, павербанки та пальне, робити запаси продуктів і води, а мешканцям великих міст радять розглянути варіант переїзду на зимовий період. Такі поради дають не тільки колишні посадовці та експерти, про це говорить чинна влада та пояснює, що без підняття податків уже не обійтися. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи значить це, що фінансовий тягар війни дедалі більше перекладається на громадян.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що в умовах війни значна частина навантаження справді лягає на пересічних українців. Причина, за його оцінкою, у величезних витратах держави на оборону та нестачі коштів у бюджеті.

Чат-бот наголошує, що податковий тиск не обов’язково можна пояснити лише неефективністю чи корупцією. Головною причиною він називає дефіцит ресурсів для утримання фронту. Водночас рекомендації запасатися генераторами та продуктами Gemini трактує як ознаку того, що держава не здатна повністю забезпечити централізовану підтримку всіх громадян у складних умовах.

Таким чином, за версією Gemini, українці платять за війну не лише податками, а й власними витратами на забезпечення автономності та безпеки.

Чат-бот Grok також пов’язує рекомендації влади з підготовкою до важкої зими. Зазначає, що це не випадкові поради. Це сигнал, що держава вже не може гарантувати стабільне світло, тепло й навіть базову безпеку інфраструктури. Чат-бот зазначає, що кожен має сам платити за свою автономність — і грошима, і нервами. Податки ростуть, ціни на все, що потрібно для виживання, теж, а війна нікуди не дівається.

Українці вже четвертий рік платять за цю війну не тільки кров’ю на фронті, а й щоденним життям у тилу. Генератори, подвійні рахунки, постійна тривога — це і є ціна. І поки що немає ознак, що цей рахунок скоро зменшиться.

Чат-бот DeepSeek називає рекомендації щодо виїзду з великих міст та запасів “тривожним сигналом” і пов’язує їх із підготовкою до складного сценарію зими. Особливу увагу він звертає на людей з інвалідністю та маломобільних громадян.

Чат-бот також згадує поради купувати генератори, павербанки та пальне до можливого зростання цін. Окремий блок — податки. DeepSeek вказує на дискусію щодо можливого підвищення ПДВ на 1-1,5% та військового збору до 5%.

Зазначає, що війна вже фінансується коштом українців через інфляцію, втрачені доходи та зруйноване майно. Однак тепер держава прямо просить платити ще й грошима. Це, на переконання моделі ШІ, не означає, що хтось “зливає” країну. Але це сигнал, що допомога Заходу, попри всі заяви, не покриває всього. І, зазначає чат-бот, якщо така ситуація продовжиться, то за війну платитимуть українці.

Усі три чат-боти сходяться в тому, що фінансове та побутове навантаження війни дедалі відчутніше лягає на самих українців. І у разі збереження нинішніх тенденцій українцям доведеться й надалі нести значну частину ціни війни. Водночас моделі по-різному пояснюють причини. Gemini говорить передусім про дефіцит державних ресурсів для фінансування оборони, Grok — про необхідність громадян самостійно забезпечувати базові потреби в умовах можливих блекаутів, а DeepSeek — про пошук державою додаткових грошей через податки.

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