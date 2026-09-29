Мир в Украине станет проблемой: ИИ раскрыл, кто больше всего боится завершения войны

Завершение войны в Украине выгодно не всем. Эксперты неоднократно отмечали, что Путин опасается завершения войны, ведь придется объяснять обществу провалы. Китай не хочет завершения войны в Украине, ведь это закрепляет зависимость России. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, кто больше всего боится завершения войны в Украине и почему.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что наибольшее завершение войны может пугать часть российской политической и силовой верхушки. Пока продолжаются боевые действия, войну можно использовать в качестве объяснения жестких решений, больших военных расходов и подавления несогласия.

После войны возникнет другой вопрос: что делать дальше? По логике ответа чат-бота, если завершение нельзя будет преподнести российскому обществу как победу, власти придется объяснять человеческие потери, санкции, экономические проблемы и годы изоляции.

ChatGPT также указывает на часть российских элит, которая стремится к стабильности из-за роста расходов на войну. В такой ситуации мир для обычных людей означает возвращение к нормальной жизни, а для части системы – неопределенность и необходимость отвечать на старые вопросы.

Gemini переносит акцент на тех, кто, по его версии, превратил войну в источник прибыли и политической защиты. Чат-бот говорит о людях, которые могут использовать военные условия для сомнительных схем, больших закупок и бюджетных расходов.

После завершения войны, говорится в ответе, такие решения могут оказаться под гораздо большим вниманием общества. Отдельно Gemini упоминает тех, кто построил на войне политическую монополию или укрепил власть. Мир, по этой логике, может означать для них вопросы потраченных средств, реформ и подготовки к войне. Чат-бот намекает, что в мирной Украине возникнут неудобные вопросы к политикам.

Grok называет главными противниками завершения войны лидера РФ Владимира Путина и его ближайшая свита. По мнению чат-бота, война стала для них способом удерживать власть.

После ее завершения могут возникнуть вопросы о погибших, мобилизации, экономике на военных рельсах и ответственных за принятые решения. Рядом с Кремлем Grok называет российских силовиков и часть военных, привыкших к большим деньгам и контролю. Также упоминаются мировые производители оружия, для которых война означает большую прибыль.

DeepSeek расширяет список. Он также говорит о политических элитах Киева и Москвы, военно-промышленном комплексе и части западных политиков. В ответе утверждается, что война для отдельных политических групп может быть источником власти, а для производителей оружия – прибылей.

В то же время, DeepSeek отмечает: обычные люди в Украине и России хотят тишины.

Итак, все четыре чата-боты сходятся на одном: завершение войны может быть особенно нежелательным для тех, чья власть, деньги или влияние связаны с военной системой. Отличаются они перечнем таких групп: ChatGPT и Grok в первую очередь говорят о российской верхушке, Gemini — о военных схемах и политических властях, а DeepSeek добавляет к этому украинские и западные политические группы и производителей оружия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой будет цена за войну по версии ИИ.



