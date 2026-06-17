Голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався встановити прямий канал комунікації з російською стороною з метою просування ідеї переговорів щодо завершення війни в Україні. Ініціатива була спрямована на пошук дипломатичних механізмів деескалації та можливого запуску ширшого мирного процесу. Однак, як повідомляють західні ЗМІ, зокрема Bloomberg, ці спроби не дали очікуваного результату.

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За даними джерел, близьких до процесу, головною перешкодою стала позиція Кремля, який не розглядає Європейський Союз як рівноправного учасника потенційних переговорів. У Москві, за оцінками співрозмовників, фактично уникають формату, де ЄС міг би відігравати ключову роль у визначенні умов можливого врегулювання.

Один із представників, обізнаних із дипломатичними контактами, зазначив, що проблема полягає не у відсутності спроб діалогу, а у небажанні російського керівництва визнавати Європу повноцінним партнером у переговорному процесі. За його словами, позиція Кремля є доволі жорсткою та обмежувальною.

Також джерела підкреслюють, що Росія допускає лише мінімальну участь європейських представників у можливих майбутніх консультаціях. Йдеться радше про другорядний рівень взаємодії, а не про повноцінне місце за столом переговорів, де ухвалюються ключові рішення.

Фактично це створює додаткові труднощі для міжнародної дипломатії, оскільки Європейський Союз прагне зберегти активну роль у будь-яких форматах, пов’язаних із припиненням війни. Водночас нинішня позиція Кремля суттєво звужує можливості для багатостороннього діалогу.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зробивши різку заяву щодо майбутнього російських військових на півострові. В інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING він дав зрозуміти, що події там можуть розвиватися за сценарієм, який суттєво змінить поточний баланс сил.