Глава Европейского совета Антониу Кошта пытался установить прямой канал коммуникации с российской стороной с целью продвижения идеи переговоров по завершению войны в Украине. Инициатива была направлена на поиск дипломатических механизмов деэскалации и возможного запуска более широкого мирного процесса. Однако, как сообщают западные СМИ, в частности, Bloomberg, эти попытки не дали ожидаемого результата.

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По данным источников, близких к процессу, главным препятствием стала позиция Кремля, не рассматривающего Европейский Союз как равноправного участника потенциальных переговоров. В Москве, по оценкам собеседников, фактически избегают формата, где ЕС мог бы играть ключевую роль в определении условий возможного урегулирования.

Один из представителей, знающих дипломатические контакты, отметил, что проблема заключается не в отсутствии попыток диалога, а в нежелании российского руководства признавать Европу полноценным партнером в переговорном процессе. По его словам, позиция Кремля достаточно жесткая и ограничительная.

Также источники подчеркивают, что Россия допускает лишь минимальное участие европейских представителей в будущих консультациях. Речь идет скорее о второстепенном уровне взаимодействия, а не о полноценном месте за столом переговоров, где принимаются ключевые решения.

Фактически это создает дополнительные трудности для международной дипломатии, поскольку Европейский Союз стремится сохранить активную роль в любых форматах, связанных с прекращением войны. В то же время, нынешняя позиция Кремля существенно сужает возможности для многостороннего диалога.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал ситуацию во временно оккупированном Крыму, сделав резкое заявление по поводу будущего российских военных на полуострове. В интервью YouTube-каналу PRESSING он дал понять, что события там могут развиваться по сценарию, который существенно изменит текущий баланс сил.