"Це буде п***ець": у Міноборони приголомшили заявою про росіян у Криму

Міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зробивши різку заяву щодо майбутнього російських військових на півострові. В інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING він дав зрозуміти, що події там можуть розвиватися за сценарієм, який суттєво змінить поточний баланс сил.

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За його словами, Крим у перспективі може опинитися в умовах часткової ізоляції, що ускладнить логістику та функціонування російських військових структур. Федоров натякнув, що вже готуються процеси, здатні серйозно вплинути на ситуацію в регіоні, хоча конкретних деталей не розкрив.

Під час інтерв’ю журналіст уточнив, чи справді найближчим часом у Криму очікуються "гучні події". У відповідь міністр емоційно заявив, що окупаційні сили можуть зіткнутися з дуже складними наслідками, використавши різкий вислів для підкреслення серйозності своїх слів. Він не уточнив, про які саме заходи йдеться, однак наголосив, що вони вже перебувають у стадії підготовки.

Окремо Федоров згадав і про політичні чутки, які періодично з’являються довкола його фігури. Зокрема, йдеться про припущення щодо можливого суперництва з президентом. Міністр наголосив, що працює в одній команді з Володимиром Зеленським і не розглядає політичної конкуренції як актуальну тему.

Він підкреслив, що його головним пріоритетом залишається завершення війни та робота в межах чинної команди влади. За словами Федорова, будь-які розмови про рейтинги чи політичні амбіції є другорядними на тлі поточної ситуації в країні.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні на тлі гострого дефіциту робочої сили, який посилився через війну та масовий виїзд населення за кордон, все частіше обговорюють можливість активнішого залучення іноземних працівників. Однак експерти застерігають: така стратегія не здатна автоматично вирішити глибинні проблеми економіки та ринку праці.