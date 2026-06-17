"Это будет п***ец": в Минобороны ошеломили заявлением о россиянах в Крыму

Министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал ситуацию во временно оккупированном Крыму, сделав резкое заявление по поводу будущего российских военных на полуострове. В интервью YouTube каналу PRESSING он дал понять, что события там могут развиваться по сценарию, который существенно изменит текущий баланс сил.

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По его словам, Крым в перспективе может оказаться в условиях частичной изоляции, что усложнит логистику и функционирование российских военных структур. Федоров намекнул, что уже готовящиеся процессы способны серьезно повлиять на ситуацию в регионе, хотя конкретных деталей не раскрыл.

Во время интервью журналист уточнил, действительно ли в ближайшее время в Крыму ожидаются "громкие события". В ответ министр эмоционально заявил, что оккупационные силы могут столкнуться с очень сложными последствиями, использовав резкое изречение для подчеркивания серьезности своих слов. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, однако подчеркнул, что они уже находятся в стадии подготовки.

Отдельно Федоров упомянул и о политических слухах, которые периодически появляются вокруг его фигуры. В частности, речь идет о предположении о возможном соперничестве с президентом. Министр отметил, что работает в одной команде с Владимиром Зеленским и не рассматривает политическую конкуренцию как актуальную тему.

Он подчеркнул, что его главным приоритетом остается завершение войны и работа внутри действующей команды власти. По словам Федорова, любые разговоры о рейтингах или политических амбициях являются второстепенными на фоне текущей ситуации в стране.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине на фоне острого дефицита рабочей силы, усилившегося из-за войны и массового выезда населения за границу, все чаще обсуждают возможность более активного привлечения иностранных работников. Однако эксперты предостерегают, что такая стратегия не способна автоматически решить глубинные проблемы экономики и рынка труда.