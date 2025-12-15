Мир в Україні: на заході ошелешили прогнозом про терміни підписання угоди

Переговори щодо припинення війни в Україні набули нового, вирішального значення. За оцінками експертів, укласти мирну угоду можна до Різдва. Німецьке видання BILD відзначає активізацію тиску США на Київ та участь спецпосланців президента Дональда Трампа у процесі.

Минулого вікенду в Берліні пройшли одні з найнапруженіших переговорів від початку повномасштабного вторгнення Росії. До столиці Німеччини прибули спецпосланці Трампа — Світ Віткофф та Джаред Кушнер. Планується, що 15 грудня вони зустрінуться з канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом України Володимиром Зеленським для продовження обговорень.

За даними BILD, сторони наразі опрацьовують сценарій, при якому припинення бойових дій може бути досягнуто ще до свят. Етап переговорів у Берліні вважається переломним у пошуку дипломатичного рішення конфлікту.

Одним із показників можливого прогресу є участь високопоставлених американських представників. Видання наголошує, що Віткофф і Кушнер зазвичай залучаються лише тоді, коли сторони близькі до узгодження ключових домовленостей. Схожий підхід застосовувався під час переговорів на Близькому Сході.

Ще одним важливим аспектом є посилення тиску США на українську сторону. Білий дім вимагає складних компромісів, водночас пропонуючи безпекові гарантії та фінансову підтримку для відновлення країни після війни. Аналітики відзначають, що президент Зеленський почав обережніше формулювати заяви й навіть припустив можливість проведення референдуму щодо деяких чутливих питань, зокрема територіальних.

14 грудня у Берліні відбулися переговори між делегаціями України та США, які тривали понад п'ять годин. Попри заяви американської сторони про певний прогрес у мирному процесі, експерти сумніваються, що зустріч стане проривною. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що результати берлінських перемовин навряд чи будуть суттєвими.