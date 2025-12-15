Паралельне відволікання уваги: стало відомо про тривожні перспективи переговорів Зеленського зі США

14 грудня у Берліні відбулися переговори між делегаціями України та США, які тривали понад п’ять годин. Попри заяви американської сторони про певний прогрес у мирному процесі, експерти сумніваються, що зустріч стане проривною. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що результати берлінських перемовин навряд чи будуть суттєвими. За його словами, переговори більше виглядають як відволікання уваги від глобальних процесів, ніж як реальна можливість досягти домовленостей.

Фото: з відкритих джерел

Зустрічі продовжаться 15 грудня за участю європейських лідерів, але поки що важко очікувати конкретних рішень. Ус підкреслив, що Росія не планує припиняти військові дії, а Україна не готова погоджуватися на умови, запропоновані агресором.

Останні заяви російської сторони стосувалися можливого відведення окупаційних військ із демілітаризованих районів Донбасу. При цьому, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на цих територіях залишаться представники Росгвардії та поліції для підтримки "порядку".

Іван Ус зазначив, що Україна може відповісти дзеркально: якщо російські війська будуть відсутні, там можуть залишитися підрозділи Національної гвардії України, наприклад "Азов". Такий крок, за його прогнозом, навряд чи сподобається Росії, але є можливим як сигнал відповіді на агресію.

Експерт також відзначив слова канцлера Німеччини Фридриха Мерца про те, що заморожування російських активів зміцнює суб’єктність ЄС у світовій політиці. Попри значну увагу до подій у Берліні, наразі важко говорити про конкретні результати переговорів.

Як вже писали "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив стриманий скепсис щодо реальної готовності кремлівського правителя Володимира Путіна припинити війну проти України. Свою позицію він озвучив в ефірі інформаційної програми ZDF heute journal, наголосивши, що подібні заяви з боку Кремля вже лунали раніше і не приводили до відчутних змін.